I cappotti fantasia più cool da non farsi scappare in questo freddo inverno

Chi ama i cappotti in tinta unita, chi è abituata a colori ora tenui ora decisi ma in entrambi i casi ben definiti, difficilmente sceglierà di comprare un cappotto fantasia. Con i saldi, il sole che si fa pian piano più caldo, le riviste ed i vari social che mostrano capi accattivanti magari un po’ di voglia potrebbe esserci e, se non bastasse, ci pensiamo noi.

Un conto è indossare un abito o una blusa con stampe colorate, un altro è sfoggiare un cappotto che da solo faccia il look. Nella moda, come nella vita, bisogna osare, sperimentare e magari scoprire un modo tutto nuovo di vestirci. Le firme che propongono questi cappotti sono molte ma la nostra selezione è composta da pochi pezzi super glamourous. Vediamo i cappotti fantasia più belli del momento tra stampe animalier, quadri, check e molto altro.

Cinque cappotti fantasia da comprare prima che sia troppo tardi

La prima giovane proposta è di Pennyblack e costa, scontata, 134 euro. Si tratta di un cappotto check rosso e nero a scacchi in blend di lana con pregiata tessitura double. Il taglio è diritto ma morbido e ci sono revers arrotondati e orli bordati. Perfetto per un outfit casual.

Aggressivo quanto basta, il cappotto firmato Pepe Jeans è in vendita (saldi al 30%) a 147 euro su Zalando. La vestibilità è ampia quindi, in questo caso, meglio optare per una taglia piccola, la stampa leopardata, il tessuto sintetico voluminoso e la lunghezza a metà coscia, lo rendono adatto sia per il giorno che per la sera.

Molto nordico e frizzante, il cappotto Hero oversize di Asos Design attirerà anche le più ferme. A quadri verdi sia sfumati che intensi su base panna, è doppiopetto con tasche laterali e chiusura con due bottoni dorati.

Altra idea vede Liu Jo che con il cappotto lungo con frange bianco e nero (scontato del 50% a 184 euro) promette di essere un buon primo step verso altra creatività fashion. In misto lana, ha la cintura ton sur ton e le applicazioni sulle spalle e lungo le braccia dietro.

Anche il pied de poule vede un aggiornamento nei colori rosa – fucsia e beige grazie al brand Ra Boutique. L’effetto Teddy bear lo conosciamo da un paio di stagioni ma in questa versione è totalmente nuovo. Modello over, due bottoni neri lucidi a contrasto, meglio se accostato a borse mini in uno dei due colori del capo. Costa solo 49,90.

Molta scelta ed altrettanta curiosità, bisogna solo mettersi alla ricerca del modello più adatto alla nostra personalità e sperare sia rimasta la taglia che ci serve, vera missione impossibile di questi tempi.

Silvia Zanchi