GF Vip, la gieffina è spacciata? Ad abbandonare la casa potrebbe essere Lei!

Al GF Vip questa sera uno dei concorrenti sarà costretto ad abbandonare il programma e la mal capitata potrebbe essere Lei!

Il GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una nuova diretta in compagnia di Alfonso Signorini e i suoi vipponi su canale 5.

Tante sono le dinamiche di cui parlare questa sera (a partire dalla presunta assenza di Alex Belli in studio che dopo aver discusso con il padre di casa ha rivelato di prendersi una pausa dallo show), ma nulla purtroppo potrà evitare ai concorrenti della casa più spiata d’Italia il verdetto del pubblico che dovrà decidere chi di loro dovrà terminare il proprio percorso e rinunciare a vincere il programma in maniera definitiva.

3 sono i concorrenti in lizza per l’eliminazione, ma chi riuscirà a salvarvi e chi invece varcherà per sempre la famosa soglia rossa? Alfonso Signorini questa sera comunicherà il verdetto poco prima di chiudere ufficialmente il televoto, ma la curiosità è tanta e non riuscito ad aspettare fino a questa sera. Così abbiamo chiesto ai nostri lettori di indicherà chi secondo loro dovrebbe abbandonare il GF Vip e chi invece dovrebbe proseguire con il proprio percorso.

I risultati non si sono fatti attendere ed ecco quali sono le preferenze dei nostri lettori!

Televoto GF Vip, la gieffina non convince il pubblico: sarà lei ad abbandonare la Casa?

Prima di rivelarvi i risultati di questo sondaggio, è opportuno fare alcune importanti precisazioni a riguardo. La prima è che questo non ha assolutamente alcun valore ai fini del gioco ed è stato ideato soltanto per intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzarne il giudizio in merito ai personaggi in questione. Inoltre, le varie posizioni sono state stilate in base ad un media di voti ricevuti e in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali.

Detto questo scopriamo che cosa hanno votato i nostri lettori in merito all’ultima nomination al Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE-> GF Vip, testa a testa fino alla fine: arriva il risultato che non ti aspetti

All’ultima posizione e che quindi ha raccolto il minor numero di preferenze e che secondo i nostri lettori dovrebbe abbandonare il programma in maniera definitiva c’è Federica Calemme. La bella modella partenopea durante il corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia non è riuscita ad emergere e a farsi conoscere dal grande pubblico. Un pensiero che purtroppo ha iniziato a sospettare lei stessa. Tant’è che in più di un’occasione ha ammesso di avvertire che potrebbe essere lei ad abbandonare lo show.

A dormire sogni tranquilli è invece Nathaly Caldonazzo che grazie alla sua spiccata personalità è riuscita ad entrare nel cuore di migliaia di italiani. Lo stesso però vale per il nipote di Costantino della Gherardesca, Barù, che ha ottenuto il maggior numero di prefereze.

LEGGI ANCHE-> Gf Vip 6: look spaziale per Adriana Volpe e lussuoso per Sonia Bruganelli