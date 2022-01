Emma Marrone, l’inedita confessione: “Finalmente l’ho fatto”

Emma Marrone, alla vigilia della partecipazione a Sanremo, si racconta ai microfoni di Maria De Filippi per Repubblica e fa una rivelazione.

Sono giorni importanti quelli che sta vivendo Emma Marrone che, da martedì 1° febbraio, sarà protagonista del Festival di Sanremo 2022 come cantante in gara. Un ritorno molto atteso quello della cantante salentina che, sul palco del Teatro Ariston, ha trionfato con il brano “Non è l’inferno”. Alla vigilia di un tale evento, Emma ha scelto di raccontarsi ai microfoni di Maria De Filippi per La Repubblica.

Professionalmente, Emma sta vivendo un periodo magico tra musica e set cinematografici. Come procede, invece, la vita privata? La cantante salentina si è lasciata andare ad una rivelazione proprio con Maria De Filippi con la quale ha un rapporto davvero speciale.

Emma Marrone e la verità sul fidanzato

Nella vita di Emma Marrone c’è un fidanzato? La cantante salentina non ha mai nascosto di avere voglia d’innamorarsi e, magari, di costruire una famiglia. Per il momento, tuttavia, non c’è alcun fidanzato nella vita della cantante salentina. “Prima o poi arriverà un fidanzato per te”, l’ha rassicurata Maria De Filippi nell’intervista per D di Repubblica.

“Mah” – è stata la risposta della cantante che ha poi svelato cosa è riuscita a fare dopo anni di vita a Roma.

LEGGI ANCHE —-> È stata la “rossa” più famosa del Grande Fratello: ecco com’è e cosa fa oggi

“Ho finalmente comprato una casa tutta mia a Roma. Sono arrivata in questa città 12 anni fa, con un treno notte, per fare un provino ad Amici. Nessuno pensava che mi avresti presa, e invece… Ero una ragazza del sud, con dietro tre vestiti in croce, che stava andando a fare un provino e che alla fine ha incontrato una signora bionda che le ha svoltato la vita – ha ricordato emozionata – In sintesi: una casa ce l’ho. Una famiglia pure. Sono una ragazza in gamba. Mi basta un fidanzato sano di mente e siamo a posto”.

LEGGI ANCHE —> Victoria De Angelis, l’angelo biondo dei Maneskin che fa impazzire tutti

Emma, infine, ha parlato del cambiamento fatto nel corso degli anni e di come, oggi, sia riuscita ad accettarsi. “Oggi mi guardo allo specchio e mi vado bene così come sono, perfino con il taglio di capelli raffazzonato per l’ultimo film, in cui tra l’altro mi invecchiano tantissimo ed è tutto girato senza trucco. Credo che le persone rimarranno sorprese, perché sembro veramente un’altra”.