Perché hai spesso dolore agli occhi? Tutte le cause e i possibili rimedi

Il dolore agli occhi è un problema piuttosto comune e dietro al quale si celano cause diverse. Scopri quali sono le principali e come rimediare.

Quando si soffre di dolore agli occhi, la prima cosa da fare è cercare di comprenderne il motivo. Si tratta infatti di un problema piuttosto fastidioso e che alla lunga può rendere più difficile lo svolgimento di mansioni semplici.

Dietro fitte, bruciore o sensazioni spiacevoli agli occhi possono infatti nascondersi allergie, nevralgie, emicranie e patologie più gravi. Per questo motivo è sempre molto importante cercare di capire di che tipo di dolore si tratta e rivolgersi ad un medico per comprenderne le cause e trovare insieme una soluzione.

Dolore agli occhi: perché arriva e come curarlo

Il dolore agli occhi si può presentare in modi diversi. A volte può riguardare il bulbo oculare mentre altre si può avere la sensazione di un dolore pungente proprio dietro o intorno all’occhio.

In alcune circostanze può comparire da solo mentre in altro può accompagnarsi a lacrimazione, palpebre gonfie, occhi rossi, etc… Per il dolore che riguarda le orbite, nella maggior parte dei casi il problema sottostante è una cefalea che infatti tende a comparire poco prima o insieme al suddetto dolore.

Questa può essere sia primaria che secondaria e per questo motivo andrebbe sempre indagata con il medico al fine di escludere patologie gravi per concentrarsi al meglio sui sintomi e trovare un rimedio in grado di alleviare il dolore.

Chi soffre di cefalea a grappolo saprà già che il dolore dietro e intorno all’occhio è uno dei sintomi più frequenti. Restando in tema di emicrania, anche quella con aurea può colpire gli occhi e rendere il tutto davvero intollerabile.

Ovviamente ci sono poi cause più “leggere” e passeggere come ad esempio le allergie. In tal caso al dolore agli occhi si associa quasi sempre lacrimazione o rossore e nella maggior parte dei casi è possibile riscontare anche altri sintomi allergici.

In quest’ultimo caso, una volta accertata la causa si può quindi ricorrere a degli antistaminici o a delle gocce per gli occhi. Nel caso in cui l’allergia non c’entri e non ci siano neppure forme di nevralgie o infezioni all’occhio non resta che concentrarsi sull’emicrania, cercando di individuarne il tipo e trovando il rimedio più efficace. Nell’attesa, ci si può aiutare con dei farmaci da banco o restando al buio con gli occhi chiusi ed un panno caldo sulla zona.

Come sempre, chiedere un parere al proprio medico è sempre la prima azione da considerare, sopratutto se si soffre di altre patologie o si è in cura con farmaci che potrebbero causare in qualche modo alcuni dei sintomi sopra riportati.

Seppur raramente, infatti, il dolore agli occhi può essere causato anche dall’errata interazione di alcuni farmaci, da allergie ad essi o da un dosaggio scorretto.