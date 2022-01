Anticipazioni Beautiful: doppio tradimento per Hope e Finn

Anticipazioni Beautiful dall’America. Hope e Finn scoprono di essere traditi due volte. Ecco cos’è successo

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni americane: Steffy Forrester e Liam Spencer tradiscono i loro rispettivi coniugi, Hope e Finn. Ecco cosa succederà

Beautiful anticipazioni americane: Liam e Steffy tradiscono Hope e Finn

In queste nuove puntate di Beautiful in onda su Canale 5 ci focalizzeremo nuovamente sul controverso rapporto che vede come protagonisti Hope, Liam, Steffy e Finn. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Foto dal web

Secondo le nuove anticipazioni provenienti dall’America (vi ricordiamo che sono un anno avanti alla nostra programmazione italiana) le vicende delle prossime settimane si concentreranno sulla notte di passione fra Steffy e Liam e le inevitabili conseguenze che tali azioni avranno sul rapporto con i loro partner.

Se seguite le nostre anticipazioni sapete già che che Liam, dopo aver visto Hope baciare Thomas, si precipiterà a casa di Steffy, per essere rassicurato. Peccato che si tratti di un equivoco, visto che il giovane Forrester stava dando un bacio al manichino raffigurante Hope. Ciò che accadrà alla casa sulla spiaggia darà il via a una complicata serie di eventi che spazzeranno via tutti i già fragili equilibri. I due ex coniugi, dopo qualche bicchierino di troppo, finiranno per passare la notte insieme.

La mattina seguente, Liam sarà molto confuso in merito ai suoi reali sentimenti e inizierà a dubitare di amare Hope. Steffy, invece, si pentirà amaramente di quanto successo e farà promettere a Liam di non dire nulla. Purtroppo, la verità verrà inesorabilmente a galla con tutte le conseguenze del caso, ossia Steffy scopre di essere incinta.

LEGGI ANCHE –> Beautiful anticipazioni: tradimenti, fraintendimenti e amori a rischio

Alla casa sulla scogliera, Liam e Steffy si confronteranno sugli ultimi importanti eventi. Entrambi hanno deciso di essere sinceri e di confessare quanto accaduto: Finn e Hope meritavano di conoscere la verità. Tuttavia, la situazione sfuggirà loro di mano quando la giovane Forrester inizierà a sospettare di essere incinta.

Alla fine dei fatti, Liam racconterà a Steffy che chiarire tutto con Hope è stato davvero difficile. Hope sarebbe anche stata disposta a perdonare il tradimento, ma non dopo aver saputo della gravidanza. La sola ipotesi che Steffy aspetti un bambino dall’uomo che ama la fa tremare di preoccupazione.

Nel frattempo, Finn avrà modo di avere un confronto con Liam e non crederà affatto alla sua versione dei fatti. Quando ha visto Thomas baciare Hope, avrebbe potuto benissimo entrare nell’appartamento per affrontare entrambi, invece che correre da Steffy.