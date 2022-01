Una Vita anticipazioni. La vita degli abitanti del quartiere di Acacias è sempre movimentata. Al Colle arriveà una proposta shock. Ecco cosa succederà

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Lolita farà una proposta a Natalia. Ecco cosa succederà

Nelle nuove puntate di Una Vita, assisteremo a importanti cambiamenti. Uno fra tutti merita la nostra attenzione è la proposta che Lolita farà all’amante di suo marito Antonito, ossia Natalia Quesada (Astrid Janer). Scopriamo insieme più informazioni al riguardo.

Nelle recenti puntate di Una Vita in onda su Canale 5, ci saranno importanti cambiamenti e rivelazioni. Sembra infatti che anche se causerà una crisi matrimoniale al suo matrimonio con Antonito Palacios (Alvaro Quintana), Lolita (Rebeca Alemany) non avrà tempo per odiare a lungo la giovane Natalia Quesada (Astrid Janer), colpevole di avere sedotto il marito.

Infatti la bottegaia, nelle prossime puntate di Una Vita, farà una proposta alla sorella di Aurelio (Carlos de Austria) che lascerà tutti senza parole.

Come ben sapete se seguite le nostre anticipazioni da tempo, Aurelio convincerà la sorella Natalia a sedurre Antonito per costringere quest’ultimo, una volta messo sotto ricatto, a votare in favore di una legge per la vendita di armi nel mercato estero. Anche se, ad un certo punto, intuirà il coinvolgimento della Quesada nella scomoda questione, il Palacios finirà comunque per cadere tra le braccia della ragazza. E sempre grazie ad un astuto stratagemma di Aurelio, verrà colto da Lolita proprio mentre starà per fare l’amore con lei.

Questo avvenimento davvero scioccante per la fragile Lolita, la condurrà dritta in ospedale dove verrà scoperta una malattia al sangue terminale. Tutta la famiglia Palacios verrà informata della salute di Lolita, tranne la vera protagonista a cui verrà tenuto nascosto (in un primo momento) la sua malattia.

Appena scoprirà che la sua morte è ormai (quasi) certa, convocherà a sorpresa Natalia in casa sua e le farà presente che, una volta che sarà passata a miglior vita, può stare al fianco di Antonito se davvero lo ama.

Queste parole turberato tantissimo Natalia, soprattutto perché seppur abbia iniziato per “gioco” e per “sfida” la relazione con Antonito, alla fine aveva finito per iniziare a provare qualcosa per l’uomo. Non negando di provare al contempo sensi di colpa per aver messo in crisi il suo matrimonio e per aver sottoposto Lolita a un’ulteriore sofferenza gratuito.

Se da un lato Natalia sarà dunque pentita di quanto successo, Aurelio non sarà del suo stesso avviso e porterà la sorella a pensare che, in seguito al decesso di Lolita potrà prendere il suo posto come la signora Palacios in modo ufficiale.