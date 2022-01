Sei in grado di prendere in mano il tuo destino? Scoprilo con questo test

Pensi che sarai in grado di farti valere nella vita? Il nostro test della forza vitale ci svela come andrà veramente il tuo futuro.

Ci sono dei momenti, nella vita, in cui sappiamo benissimo di trovarci di fronte ad un bivio.

No, aspetta: non stiamo parlando di Sliding doors (un film che ha praticamente rovinato una generazione, indecisa se prendere la metro o andare a piedi dopo averlo visto).

Parliamo semplicemente della tua vita e del tuo destino!

Oggi vogliamo capire se sei in grado di prendere in mano il tuo futuro e, per farlo, abbiamo deciso di creare un test della personalità adatto allo scopo.

Che ne dici: sei pronto a scoprire quanta carica di forza vitale hai dentro di te?

Test della forza vitale: quello che vedi nel quadro ci svela se sei una persona capace di affrontare il suo destino

Mettiamo subito in chiaro una cosa: questo test non vuole assolutamente far passare il messaggio che “se vuoi, puoi”.

Capiamoci: è bello sapere che, se ci impegniamo, possiamo fare grandi cose nella vita ma è ora di lasciar perdere la concezione (totalmente tossica) che basti solo la volontà per sfondare.

Questo discorso serve ad introdurre il test della forza vitale che abbiamo preparato per te oggi.

Sei pronta a scoprire veramente chi sei?

Bene, allora non dovrai fare altro che guardare il quadro qui sopra, un’opera di Oleg Shuplyak, e dirci che cosa vedi nel dipinto.

Come? Ti sembra che il quadro abbia un soggetto ben chiaro e definito? Bene, sappi che non è assolutamente così per tutti!

Dopotutto l’arte surrealista è così: sembra che ti voglia far vedere una cosa sola mentre, al suo interno, c’è nascosto tanto altro!

Ma, bando alle chiacchiere, è ora di scoprire se sarai in grado di prendere in mano il tuo destino: ecco i responsi del test della forza vitale!

hai visto prima un uomo che cammina in un paesaggio naturale: possiamo dire che sei una persona decisamente provvista di spirito d’iniziativa ed anche di una grandissima forza vitale!

I tuoi obiettivi, per te, sono chiari… anzi, cristallini!

Sai che quello che vuoi, poco importa cosa sia, è davanti a te e che sono andando avanti potrai ottenerlo! Non sei una persona che crede nel destino ma credi nella tua capacità di fare tutto quello che è in tuo potere per andare avanti.

Sei molto concentrato su di te, tanto che spesso le persone pensano tu sia abbastanza egocentrico.

Sì, è vero che potresti essere considerato egoista e a volte forse lo sei ma il punto non è questo. In questo momento della tua vita, hai spazio solo per te stesso, per i tuoi desideri e per i tuoi progetti. Niente di male in questo, vuol dire che la tua forza vitale è al massimo!

hai visto prima un bacio tra un uomo ed una donna: il test della forza vitale ci dice che, se hai visto i due volti unirsi in un “bacio” appassionato, forse in questo momento non sei al massimo.

Cerca di capirci: vedere l’amore in ogni dove è bellissimo e sicuramente segnale di qualcosa di positivo!

Però questo vuol dire anche che tutte le tue energie sono rivolte verso altro che non è il tuo futuro.

Ti sembra di non riuscire a prendere il tuo destino tra le mani semplicemente perché sei orientato verso tutt’altro!

In questo momento della tua vita sei concentrato sui tuoi affetti o su qualcosa che “risucchia” quasi tutta la tua forza vitale.

Non è per forza un male ma vogliamo comunque consigliarti di tenere gli occhi aperti: non si sa mai cosa potrebbe succedere e devi fare attenzione a poter rimetterti in piedi da solo!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.