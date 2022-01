Test della Fede | Quali sono i doni che la fede porterà nella tua vita?

Con il test della fede metteremo in luce il tuo rapporto con la religiosità: come agirà la fede sulla tua vita e come la cambierà in meglio?

La fede è una questione estremamente personale. Una fede sincera non si può imporre, può nascere soltanto in maniera spontanea: le sue radici attecchiscono solo dove c’è libertà di scelta.

Nonostante le profonde differenze tra una religione e l’altra, tutte le religioni del mondo hanno alcuni aspetti in comune.

Tutte fanno della preghiera un momento fondamentale del rapporto tra la divinità e il fedele. Tutte hanno luoghi sacri all’interno dei quali i credenti si radunano per le principali celebrazioni. Tutte hanno simboli sacri che racchiudono le loro credenze fondamentali. Molte si basano su un testo sacro che tramanda gli insegnamenti religiosi da una generazione all’altra.

A prescindere dalla fede che si professa, quindi, tutti i credenti compiono gesti simili e hanno abitudini simili. Ognuno di essi rappresenta un aspetto particolare della religiosità e un modo attraverso cui la fede incide sulla vita pratica e spirituale di ogni credente.

Proprio attraverso i vari aspetti della religiosità cercheremo di capire in che modo la fede influenzerà la tua vita futura.

Test della Fede

Per eseguire questo test dovrai osservare i simboli che abbiamo selezionato e scegliere quello che meglio il tuo rapporto con la fede. Quando lo avrai fatto potrai leggere il profilo corrispondente alla tua scelta.

1 – Il Rosario

Il rosario è lo strumento che accompagna il fedele durante la sua preghiera. Molte persone lo portano sempre con sé (i cristiani al collo, i buddisti al polso) e rappresenta anche un legame costante e tangibile con la propria religione.

Se hai scelto questo elemento significa che vedi la fede come un momento di profonda riflessione e di comunicazione con la divinità ma anche con te stesso.

Per te la fede e la preghiera rappresentano una sorta di meditazione grazie alla quale hai modo di riflettere sui tuoi valori fondamentali, riconoscere ciò che conta davvero per te e fare una profonda analisi morale delle tue azioni.

Questo significa che per te la fede è uno strumento di accrescimento spirituale e che, per questo motivo, ti permetterà di trovare sempre l’equilibrio interiore, anche nei momenti più difficili che la vita ti riserverà.

2 – Il Luogo di Culto

I luoghi di culto di ogni religione nascono tutti con lo stesso scopo: creare una casa per la comunità dei fedeli.

Nei luoghi di culto si celebrano le feste religiose più importanti ma anche i momenti fondamentali della vita di ogni fedele: la nascita, il matrimonio, la morte. La partecipazione periodica ai riti di una religione, il rispetto del giorno sacro (per i cristiani la domenica, per gli ebrei il sabato) è il collante che crea l’idea di partecipazione e di comunità che è alla base delle cerimonie religiose.

Se hai scelto la chiesa significa che per per te fede significa avere forti radici e valori condivisi. Significa poter contare, in senso pratico e in senso spirituale, sul sostegno di un folto gruppo di persone e della guida religiosa della comunità (il parroco per i cristiani, il rabbino o l’imam per i musulmani eccetera).

Grazie alla fede non ti sentirai mai sola nel corso della vita perché sarai sempre consapevole di avere un posto dedicato solo a te nella tua comunità spirituale.

3 – I Simboli

I simboli religiosi rappresentano l’identità di ogni religione ma anche, in maniera indiretta, l’esistenza di molte religioni differenti.

Purtroppo chi sente fortemente il proprio legame con uno di questi simboli di fede sente anche una grande avversione nei confronti degli altri. I contrasti religiosi e addirittura le guerre di religione nascono proprio da questo.

In questo test abbiamo deciso di affiancare alcuni dei simboli sacri più famosi. Se hai scelto proprio l’immagine numero 3 significa che ti senti parte di un’ampia comunità di fedeli di tutte le religioni. Significa che rispetti la spiritualità di tutte le culture e non ti da fastidio vedere i loro simboli affiancati. Al contrario, ti sembra le celebrazione della diverse sfaccettature della complessa identità umana.

Contrariamente a quanto avviene per molti la fede sarà motivo di grande apertura spirituale e mentale per te e per tutti coloro che ti circondano. Troverai sempre il modo di vedere le similitudini dove gli altri vedono differenze, sarai in grado di portare pace e armonia dove potrebbero scoppiare conflitti.

4 – Il Testo Sacro

Il testo sacro è considerato prima di qualsiasi altra cosa un testo di studio per i fedeli. Coloro che coltivano attivamente la propria fede leggono spesso il testo sacro della propria religione e studiano attentamente la parola della divinità che esso contiene.

In passato attraverso la lettura dei testi sacri non si affinavano solo le proprie conoscenze in materia di fede, ma anche quelle di storia, di geografia, astronomia e molto altro. Anche oggi la lettura dei testi sacri (sia i propri sia quelli di altre religioni) può portare un grande arricchimento culturale.

Se hai scelto questo simbolo per rappresentare la tua preferita tra le varie attività legate alla fede, significa che nella tua vita non smetterai mai di ricercare la verità e accrescerai sempre le tue conoscenze, diventando una persona molto saggia.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.