Attento ai loro giudizi: sono i segni zodiacali brutalmente onesti

L’onestà, generalmente, è considerata una caratteristica molto più che positiva, non è vero? Tutto cambia quando hai a che fare con uno dei segni zodiacali brutalmente onesti: ecco perché!

Hai mai conosciuto qualcuno che, poco importa quale sia la situazione od il momento, non può assolutamente fare a meno di essere onesto… fino in fondo?

Dai, sicuramente conosci qualcuno sempre pronto a dire quello che gli passa per la testa, anche a discapito della sua vita sociale.

Come? Non lo conosci? Ah, allora potremmo avere delle cattive notizie per te. Eh sì, forse è meglio controllare se, per caso, il tuo segno zodiacale figura nella classifica dell’oroscopo che abbiamo preparato oggi!

I segni zodiacali brutalmente onesti: scopriamo insieme chi c’è nella classifica di oggi dell’oroscopo

E va bene, lo sappiamo: l’onestà è sicuramente una bella caratteristica, ricercata da tantissime persone e considerata un tratto molto positivo.

Ma siamo proprio così sicuri che sia vero? Essere onesti, ovviamente, è fondamentale ed importante.

C’è, però, una modalità di onestà che può veramente fare male ed appartiene, notoriamente, a tutti quei segni zodiacali che non possono veramente fare a meno di essere brutalmente onesti.

Cattiverie, pensieri nascosti, sgarbi: questi segni zodiacali non tengono nulla per sé e dicono sempre tutto in faccia.

Di primo acchito ci verrebbe da dire che questa è una gran cosa; forse, però, è meglio capire meglio chi sono questi segni e qual è l’effetto delle loro parole sugli altri!

Cancro: quinto posto

Cari Cancro, sapevate benissimo che sareste finiti nella classifica di oggi dell’oroscopo, non è vero?

Per quanto siate persone abbastanza materne da sapere quando è il caso di dare un parere e quando no, sapete essere veramente brutalmente onesti quando serve!

Il problema, con i Cancro, è che non bisogna assolutamente mai provocarli. I Cancro sono in grado di non dire niente per mesi, anni addirittura. Appena si sentono stuzzicati, però, i nati sotto il segno del Cancro diventano brutalmente onesti. C’è da avere paura!

Leone: quarto posto

Ai nati sotto il segno del Leone spetta il quarto posto nella nostra classifica dei segni brutalmente onesti per un motivo ed un motivo solo soltanto.

Ai Leone non importa assolutamente di ferirvi quando devono dire la verità! Questo non è il segno più onesto e trasparente dello zodiaco, anzi: tengono tutto per sé e si rifiutano di condividere i propri pensieri con gli altri!

Quando, però, i Leone vengono messi con le spalle al muro… beh, è allora che iniziano i guai!

Ai Leone piace dire tutta la verità, nient’altro che la verità e scelgono sempre la verità più orrenda che ci sia. Preparatevi, perché i Leone possono solo che fare male quando iniziano ad aprire bocca!

Capricorno: terzo posto

Vedere i Capricorno nella classifica dei segni zodiacali brutalmente onesti di certo può far sorridere le persone che conoscono meglio i Capricorno.

Ma come, non sono un segno che non parla mai e che neanche sotto tortura esprime un pensiero?

Il problema dei segni zodiacali brutalmente onesti, di certo, è proprio questo: loro si tengono tutto dentro e quando “esplodono” finiscono per dire di tutto e di più.

Anche le cose peggiori! I Capricorno sono in grado di dire verità veramente sconcertanti, di punto in bianco e con una vena interessante di cattiveria. Occhi aperti con loro!

Sagittario: secondo posto

A sorpresa, troviamo anche tutti i nati sotto il segno del Sagittario nella nostra classifica dei segni zodiacali brutalmente onesti.

Ma come, il Sagittario non era un segno decisamente ambiguo, abituato a mentire o a tacere molte cose?

La risposta è ancora sì: ma non pensiate che il Sagittario non possa essere brutalmente onesto!

Tutto quello che dovete fare, con i nati sotto questo segno, è chiedere. Al Sagittario, infatti, non interessa particolarmente che cosa pensate di lui o di una situazione in particolare.

Se gli fate una domanda, anche scomoda, il Sagittario risponderà in una maniera soltanto: con la più brutale delle verità!

Potete chiedergli letteralmente qualsiasi cosa: in questi momenti i Sagittario sembrano incapaci di mentire!

Preparatevi, però: i nati sotto il segno del Sagittario non si assumono conseguenze per quello che dicono e fanno spallucce di fronte ai drammi!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni zodiacali brutalmente onesti

Un altro segno particolarmente intrigante dal punto di vista dell’onestà è proprio quello dello Scorpione.

Possiamo affermare con sicurezza che gli Scorpione sono al primo posto della nostra classifica di oggi perché i nati sotto questo segno sono decisamente spaventosi quando si parla di onestà!

Per loro è fondamentale dire tutto anche se, come tanti altri segni in questa classifica, aspettano quasi sempre il momento peggiore per farlo.

Se li avete provocati, se (come succede quasi sempre) stanno perdendo le staffe, se hanno avuto una brutta giornata o se avete fatto loro la domanda sbagliata, poco importa.

Lo Scorpione esploderà sempre, riversando su di voi un lungo quantitativo di scomode e brutali verità.

Anche se non hanno paura delle conseguenza, almeno possiamo spezzare una lancia in favore degli Scorpione. Dopo essere stato brutalmente onesti, questo segno zodiacale si pente amaramente!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.