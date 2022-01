Il partner ti critica troppo? Ecco come affrontare la cosa

Perché il partner critica molto mettendo a disagio la controparte e influenzando in modo negativo la loro relazione di coppia?

Quante critiche. A volte sembra che l’altro si senta migliore di di sostenerci, migliorare la nostra autostima e ricordarci quanto ci ammira come persona sistematicamente ci colpisce con una raffica di critiche e sembra non essere mai dalla nostra parte.

Questo atteggiamento a volte ricorda quello dei genitori vecchio stampo che tendevano a non fare complimenti ai figli per spronarli a dare molto di più. Quindi di fronte ad un bel voto la reazione non era quella di complimentarsi ma quella di dire che si era fatto semplicemente il proprio dovere o che si poteva fare ancora meglio. In coppia però la relazione è diversa a quella genitore- figli e alla base delle continue critiche del partner c’è ben oltre.

Perché il partner ci critica sempre e cosa fare

Criticare il partner gli fa perdere fiducia in se stesso e lo fa sentire come se sbagliasse sempre tutto. lungo andare lede il suo benessere psicologico e nei casi più gravi porta il partner a soffrire di disturbi gravi come ansia e depressione. Proviamo a capire i motivi alla base di questo comportamento e come affrontarlo prima di rischiare danni psicologici.

Quali sono i principali motivi per i quali il partner ci critica?

La motivazione: come abbiamo visto nel caso dei genitori -figli a volte questo atteggiamento nasconde solo la volontà di spronare l’altro a fare meglio qualcosa.

La differenza d’età: spesso quando uno dei partner ha diversi anni in più dell’altro tende a comportarsi da maestrino/a e questo ruolo lo spinge a criticare i compiti svolti in modo errato. Il motivo della critica sta nella volontà di correggere un comportamento dell’altro.

L’educazione: spesso alla base del comportamento del partner ci sono le sue origini e il suo rapporto familiare. Se è cresciuto con persone che lo criticavano costantemente potrebbe tendenzialmente fare lo stesso.

Gelosia: sappiamo che tra i partner non dovrebbe esistere gelosia ma in alcuni casi capita che uno sia geloso dell’altro e lo ritenga superiore perchè è più istruito o guadagna di più. Se hai un lavoro particolarmente gratificante e il partner ti accusa continuamente di negligenza domestica potrebbe essere geloso. Questo comportamento è anche associato ad una bassa fiducia in se stessi.

Egoismo: anche l’egoismo è un qualcosa che bisogna mettere in conto. Una persona egoista vede se stesso sempre nella ragione e tutti gli altri nel torto e quindi tende a criticarli.

Freddezza emotiva: quando tra i partner manca la complicità, l’intimità emotiva e l’empatia aumentano le critiche.

Consigli su come affrontare le critiche del partner

Se la situazione coniugale è molto critica dovreste pensare all’eventualità di interrogare un consulente di coppia per provare a salvare il rapporto. Un consulente diventa cruciale laddove la coppia non riesce più a comunicare. Se entrambi desiderate affrontare e risolvere questa realtà che apporta tensione nella coppia allora avrete molte possibilità di riuscirci. Il dialogo è fondamele tra i partner poichè permette loro di intendersi e quando ci si sente compresi si è anche appagati.