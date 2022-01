Test: come ti abbraccia tuo marito? Interpretiamo il linguaggio del corpo

By

Come sono i vostri abbracci? Se pensi a tuo marito o il tuo partner che ti abbraccia, quale immagine vi rappresenta di più?

Ognuno di noi esprime i suoi sentimenti al partner in un modo diverso. Il linguaggio del corpo è la finestra che ci permette di conoscere meglio una persona a partire dal modo in cui usa il suo corpo. Il modo in cui un uomo ti abbraccia potrebbe rivelare i suoi sentimenti profondi.

Guarda l’immagine del test di oggi e scegli quale immagine raffigura il vostro usuale modo di abbracciarvi o meglio ancora il modo in cui ti abbraccia quando prende l’iniziativa. Il modo in cui lo fa rivela ciò che prova per te.

Test: dimmi come ti abbraccia e ti dirò cosa prova davvero per te

Abbraccio 1

Più che un abbraccio il partner ti prende le mani e ti guarda negli occhi? Questo tipo di approccio indica che siete una coppia molto amica e molto connessa. Vi capite profondamente e il vostro legame a livello spirituale è molto intenso. In questo abbraccio però manca la passione e la carnalità. Il fuoco tra voi si è un pò spento, bisognerebbe tornare ad alimentarlo perché anche la sessualità incide nella coppia e migliora e fortifica il rapporto.

Abbraccio 2

Il partner ti abbraccia e lascia che tu poggi la tua testa sul suo petto? Questo abbraccio dimostra che il tuo partner ti ama molto ed è molto protettivo nei tuoi confronti. Questo è il suo modo di tenerti al sicuro. Questo tipo di abbraccio indica che tra i partner c’è molta empatia e che sono abituati a condividere tutto e hanno una buona comunicazione. Sanno di poter parlare liberamente di tutto senza aver paura di essere giudicati. In questo abbraccio il partner ti tocca la schiena, che sarebbe la parte più sensibile del corpo, anche questo gesto è un segno di protezione.

Abbraccio 3

Il terzo abbraccio esprime un amore e un romanticismo molto forte nella coppia. I due si abbracciano teneramente e ognuno avvolge le braccia intorno all’altro. I loro corpi sono strettissimi e le loro bocche si toccano. Se il tuo partner ti stringe e ti bacia mentre ti abbraccia è molto preso da te. Questo è l’abbraccio tipico della fase iniziale del rapporto, oppure durante i primi anni di matrimonio. Se questo abbraccio persiste nel tempo siamo di fronte ad una coppia che ha individuato la chiave della loro felicità.

Abbraccio 4

Se il tuo partner ti abbraccia da dietro significa che ti vuole proteggere e ti vuole tenere al sicuro. Molto spesso l’uomo avvolge da dietro lasciando che la schiena ella partner si poggi sul suo petto. Questo tipo di abbraccio denota una grandissima fiducia reciproca e che entrambi avete a cuore il benessere dell’altro. Fate di tutto per assicurarvi che l’altro stia bene e sia soddisfatto. Il partner rappresenta il porto sicuro, il posto che ci fa stare bene e tra le sue braccia sentiamo di non dover temere nulla al mondo e sentiamo scendere i livelli di stress accumulati durante la giornata.

Questo test ha lo scopo di intrattenerti e non fornisce una diagnosi clinica di alcun tipo.