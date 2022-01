Scopri da cosa è ossessionato ciascun segno zodiacale

Gli astri ci rivelano qual é la peggiore ossessione di ciascun segno zodiacale. Scopri quale ossessione segreta si nasconde in te.

L’appartenenza ad un segno zodiacale ci conferisce caratteristiche distintive. L’astrologia si propone di interpretare alcuni tratti della nostra personalità interrogando le stelle. Oggi vi sveleremo da cosa si sente perseguitato ogni segno zodiacale, qual é il suo più grande desiderio o la cosa che proprio non sopporta: la sua peggiore ossessione.

Tutti noi siamo ossessionati a qualcosa, a te cosa viene in mento pensando alle ossessioni? Seppure siamo tutti individui diversi alcuni tratti caratteriali possono fornire denominatori comuni. In base ai tratti distintivi di ciascun segno gli astri sono riusciti a capire qual é la cosa che li ossessiona di più.

Ecco la tua ossessione segreta in base al tuo segno zodiacale

Ogni segno zodiacale è ossessionato da qualcosa. L’ossessione è più forte di tutto e difficilmente si riesce a contrastare. L’ossessione vive ed è radicata nel profondo di ognuno di noi. Se ancora non hai capito qual è la tua te la diciamo noi.

Ariete

L’Ariete è noto per il suo carattere deciso, la sua iperattività e la sua impulsività. E’ anche molto competitivo e ossessionato dal successo. Sempre pronto a fare il possibile per giungere ad un obiettivo, guai a contrastare i suoi piani o a mostrargli che si sbagliava su qualcosa. Per lui cambiare i piani è irritante e non sopporta essere contraddetto.

Toro

Il Toro passa tutta la sua vita a cercare la stabilità, in ogni ambito. La sua più grande ossessione è l’amore. Cerca sempre il suo vero amore, desidera costruire una famiglia e avere saldi affetti.

Gemelli

I Gemelli sono solari e divertenti e cercano sempre stimoli nuovi per dare colore alla loro vita. Sono ossessionati dalla routine, l’idea di una vita piatta e grigia li tormenta. Per questo sono sempre in giro e fanno nuovi incontri.

Cancro

I nativi del Cancro sono ossessionati dalla solitudine. Questo segno non sopporta di non avere una relazione sentimentale e di vivere senza un grande amore. Temono di non essere amati e di sentirsi soli ed abbandonati. Il Cancro è sempre in coppia, finché non trova ciò che desidera è disposto a cambiare molti partner.

Leone

Il Leone ha sempre bisogno di essere al centro dell’attenzione e di brillare in mezzo al mucchio. E’ ossessionato da suo egocentrismo e dall’ essere notato. Non può vivere senza ricevere complimenti ed apprezzamenti.

Vergine

La Vergine è un segno preciso, super organizzato, meticoloso e maniacale. La sua più grande ossessione è l’organizzazione. Questo segno detesta ritardi, lunghe code, disordine e tutto ciò che trova disorganizzativo. Essendo un segno molto ansioso in una casa angusta non riesce a sentirsi a suo agio.

Bilancia

I Bilancia sono calmi e pacifici e sono ossessionati dalla tranquillità e dalla paura del fallimento. Questo segno ricerca l’equilibrio nella sua vita, anche a livello finanziario ma la paura del fallimento spesso gli impedisce di raggiungere i suoi obiettivi e di azzardare.

Scorpione

I nativi dello Scorpione sono misteriosi e amano rischiare. La loro più grande ossessione si chiama BRIVIDO. Prendono decisioni azzardate e sfidano la sorte ma la loro vita senza adrenalina sarebbe insignificante.

Sagittario

Il Sagittario è ossessionato dalla navigazione. Questo segno ama viaggiare, scoprire nuovi orizzonti e nuove culture e sentirsi libero e ama presenziare sui social, navigare in rete, essere sempre connesso. La sua vita senza smartphone non ha ragione di esistere.

Capricorno

Chi conosce un Capricorno sa bene quanto questo sia ossessionato dal lavoro e dalle finanze. Apparentemente molto calmi, sono in realtà persone dinamiche che non possono vivere senza sicurezza finanziaria e riconoscimento.

Acquario

L’ Acquario non sopporta sentirsi dire cosa fare. Ossessionati dalla loro indipendenza, non permettono a nessuno di decidere per loro, se le persone interferiscono troppo con la loro libertà non tareranno ad allontanarsi da loro.

Pesci

I Pesci sono dei grandi sognatori e nel loro mondo parallelo non esiste né malvagità né ipocrisia. Gentili, ingenui, o semplicemente ipersensibili, i Pesci sono ossessionati dalla bigiotteria, oggetti antichi e tantissimi libri.

L’astrologia è una pseudo scienza che si fonda sull’interpretazione delle stelle, sentitevi liberi di credere o meno a queste previsioni.