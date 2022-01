Michelle Hunziker è tornata sotto i riflettori del gossip nazionale a seguito della recente rottura con il compagno Tomaso Trussardi. Ma vi ricordate com’era agli esordi? Ecco com’è cambiata Michelle Hunziker nel corso degli anni.

Considerata una delle donne più belle del mondo dello spettacolo, Michelle Hunziker ne ha fatta di strada dai suoi timidi esordi nel mondo dello spettacolo italiano. Ecco com’era da giovane.

Com’è cambiata Michelle Hunziker negli anni

Anche da giovanissima, Michelle ha sempre incantato tutti con la sua bellezza decisamente fuori dal comune.

Dopo aver esordito nel mondo della moda in Svizzera, suo Paese natale, Michelle ha poi deciso di trasferirsi in Italia (più precisamente a Milano) per tentare la fortuna. Dopo qualche anno ha finalmente fatto il suo debutto in televisione con il programma Buona Domenica, più precisamente nel ruolo di concorrente di Miss Buona Domenica, nel 1994.

Il pubblico italiano è subito rimasto incantato dalla sua avvenenza e la sua presenza negli show televisivi ha sempre generato grande entusiasmo.

Il successo è però arrivato dopo la conduzione del programma di successo Colpo di fulmine, su Italia 1.

Nel corso degli anni, Michelle ha condotto alcuni tra i programmi più seguiti in Italia, tra cui Zelig, Scherzi a parte, Paperissima, Striscia la notizia, oltre ad alcuni varietà svizzeri e tedeschi, in cui si è fatta notare per la sua bellezza e per la sua innegabile simpatia.

Ultimamente, abbiamo visto Michelle alla conduzione del programma di Canale 5 All Together Now. Lo show ha ottenuto un grande successo, ed è stato rinnovato per ben tre stagioni.

Nel 2012 la rivista svizzera Bilanz ha riconosciuto alla Hunziker il primo posto nella lista delle donne più pagate in Svizzera e il sesto tra i più pagati in assoluto, con un reddito di 8,2 milioni di euro all’anno.