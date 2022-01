La dieta di Amadeus: ecco cosa mangia il conduttore per essere in forma

Conto alla rovescia per il Festival di Sanremo: ecco svelata la dieta di Amadeus per essere sempre così in forma.

La 72esima edizione del Festival di Sanremo è ai nastri di partenza e anche quest’anno ci sarà a capitanarla il bravo conduttore Amadeus, al timone della gara canora, per il terzo anno consecutivo.

Non solo conduttore, infatti, Amadeus è anche il direttore artistico della kermesse canora. Una carriera ricca di impegni lavorativi per “Ama”, visto che il noto conduttore è anche alla guida del programma in onda su Rai 1 “I soliti ignoti”.

Qualche anno fa, durante una puntata di “È sempre mezzogiorno” condotta da Antonella Clerici il noto conduttore televisivo ha rivelato cosa è solito mangiare per mantenersi sempre così in forma. Scopriamo la sua dieta.

Ecco cosa mangia Amadeus: scopriamo la sua dieta

Amadeus è uno dei conduttori televisivi più amati dal pubblico e ormai da tanti anni lo vediamo al timone di molti programmi televisivi. Negli ultimi 3 anni ha anche condotto e diretto artisticamente la più famosa kermesse canora d’Italia: il Festival di Sanremo.

Una carriera, quella di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, all’anagrafe, ma in arte Amadeus, che non conosce soste. E il noto conduttore televisivo sarà anche per il lavoro che svolge, si presenta sempre in forma.

Oltre ad avere un aspetto curato si mostra sempre magro ma come farà alla soglia dei 60 anni (li compirà il 4 settembre) ad essere così in forma? È una delle domande che in tanti si pongono. Scopriamo allora cosa mangia e in cosa consiste la sua dieta.

Qualche anno fa, durante una delle puntate del programma in onda su Rai 1 “È sempre mezzogiorno”, condotto da Antonella Clerici, della quale vi abbiamo già rivelato la dieta di recente, Amadeus in collegamento insieme alla moglie Giovanna Civitillo ha rivelato cosa mangiano.

Intanto in quella occasione il conduttore ha svelato di non saper cucinare e di non aver nemmeno nessuna voglia di imparare a farlo. Inoltre il conduttore ha rivelato anche di non essere una buona forchetta. Insomma Amadeus non è uno a cui piace mangiare.

Sempre in quell’occasione anche la moglie, ha confermato di non essere una grande cuoca ma di farlo solo perché deve. Ma quali sono i piatti preferiti dal conduttore? Stando a quanto hanno affermato, sia lui che la moglie, Amadeus mangia poche cose come gli spaghetti al pomodoro, il riso in bianco e il pollo al curry.

Amadeus è un uomo molto attento non solo alla sua dieta ma anche alla sua salute. Il noto conduttore infatti ha rivelato di aver avuto un trauma in tenera età quando è stato ricoverato per 2 mesi in ospedale a causa di una nefrite.

Da quel momento in poi ha iniziato quindi a seguire una dieta molto sana per non ricadere in problemi di salute. Lo stesso conduttore non ama aggiungere sale ai suoi piatti. Inoltre, non consuma carne rossa da più di 15 anni. Inoltre, “Ama” consuma pasta ogni giorno ma rigorosamente scondita e senza sale.

Insomma le gioie del conduttore non sono di certo a tavola.