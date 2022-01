Ecco perché non dovreste mai discutere quando siete arrabbiati

Spesso litighiamo col partner in preda alla rabbia. Sappiamo che è controproducente ma non smettiamo di farlo. Questi motivi ti faranno desistere.

Avere una relazione è qualcosa che richiede molti sforzi e spesso nonostante il nostro impegno e la nostra dedizione verso l’altro non mancano liti e tensioni. Può accadere che succeda qualcosa nella coppia che ci faccia arrabbiare e che scateni una lite. Litigare è umano e normale, ma il modo in cui si gestisce una lite cambia tutto.

Litigare serve alla coppia per esprimere i propri bisogni e desideri e spiegare all’altro di cosa si ha bisogno nella vita coniugale. Dedichiamo all’altro molto tempo ed attenzioni nonostante ciò a volte non ci sente apprezzati ne valorizzati e questa frustrazione prolungata sfocia in rabbia e risentimento e questa scatena una lite. L’errore più grande che commette ogni coppia non è quello di litigare, ma farlo in preda alla rabbia e ti spieghiamo il perché.

Ecco i motivi per i quali dovresti litigare solo dopo che la rabbia è passata

Quando si ha una discussione in preda alla rabbia spesso la situazione degenera e il rapporto ne risente fortemente. Si potrebbero dire cose di cui ci potremmo pentire o fare qualcosa di estremamente azzardato. Ogni volta ci facciamo guidare dalla rabbia finiamo col non pensare alle conseguenze. Focalizzate i motivi salienti per i quali dovreste smettere di litigare in preda alla rabbia e iniziate ad evitare confronti in questo stato, la vostra relazione migliorerà notevolmente e i vostri litigi saranno riparatori e non distruttivi.

Ecco almeno 5 buoni motivi per cui non dovresti mai discutere quando sei arrabbiato:

1. La rabbia cambia la tua percezione delle cose

Quando siamo arrabbiati siamo cupi e tesi e percepiamo il mondo che ci circonda come se fosse minaccioso e reagiamo di conseguenza. Per difenderci siamo disposti a mostrare unghie e denti e anche la parte peggiore di noi.

2. La rabbia aumenta la tensione

Mostrare il proprio risentimento all’altro dovrebbe essere un modo per fargli capire che qualcosa non va. Se il tuo risentimento non ha lo scopo di parlare per risolvere un problema allora porterà ad altri problemi. Questo è il motivo per cui si dice che bisognerebbe sempre contare fino a 10. Attendere che la rabbia si attenui ti potrebbe far rendere conto che la tua rabbia potrebbe riguardare te stesso e non la persona con la quale sei arrabbiato e gestire la cosa diversamente.

3. La rabbia dissipa le tue energie

Poniamo il caso che tu decida di non prendere in considerazione i due punti sopra elencati e che tu decida di dare libero sfogo alla tua rabbia discutendo in preda all’ira. Come credi che finirà questa discussione? Quel che è certo è che sprecherai tempo ed energie e che non risolverai nulla, anzi peggiorerai le cose. Usa questa energie per affinare un piano d’azione che ti faccia davvero trovare il modo di risolvere le cose.

4. La rabbia ti fa dire cose delle quali ti pentirai

Esplodere in preda alla rabbia, perdere il controllo ed attaccare come se stessi combattendo una guerra ti spingerà a fare o a dire cose delle quali ti pentirai sicuramente. Anche se credi quello che dirai, sicuramente ti vergognerai per il modo in cui hai espresso quel concetto. Offendere, denigrare porta solo dolore.

LEGGI ANCHE -> Coppia: come litigare senza farsi del male

5. La rabbia ti fa giudicare male le situazioni

Quando siamo arrabbiati tendiamo a giudicare male, a fraintendere a non interpretare le cose correttamente e per conto rispondiamo a tono, più duramente di quanto dovremmo. Come abbiamo visto questo comportamento si scatena nel momento in cui percepiamo una situazione come una potenziale minaccia. Una errata visione delle cose è contro producente. Imparate a calmarvi e ad avere auto controllo se volete davvero ottenere qualcosa o cambiare le cose.