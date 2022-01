Capelli diradati dopo i 50 anni? Strategie per rallentare la caduta

Capelli radi e deboli dopo i 50 anni: astuzie e consigli per bloccare la caduta ed avere una chioma splendida come quella dei vent’anni. Rimarrai soddisfatta dei risultati!

Una chioma sana e robusta è un biglietto da visita di sensualità. Con il tempo, però, cambia. Superati gli “anta” i capelli si assottigliano e perdono volume. Ciò è dovuto in parte alle colorazioni chimiche. Nei cambi di stagione i capelli soffrono di più: caldo, freddo, pioggia e umidità li stressano e bisogna intervenire con trattamenti mirati.

Nel periodo che va da settembre a dicembre è sempre buona abitudine utilizzare delle fiale anti-caduta energizzanti e rinvigorenti. Sono appositamente studiate per rinforzare i capelli dalle radici, agendo direttamente sui bulbi piliferi.

I capelli hanno un ciclo di vita che segue tre fasi: la prima di crescita, la seconda di involuzione e la terza di riposo. Superati gli “anta” diventano più fragili e sottili e hanno bisogno di coccole extra. Seguire una corretta hair beauty routine è il modo migliore per preservarli.

Soprattutto nel periodo della menopausa bisogna adottare delle strategie mirate per rallentare la caduta dei capelli. Vediamo quali sono le astuzie da seguire per una chioma splendida anche dopo i 50 anni.

Capelli diradati dopo gli “anta”: 7 consigli preziosi!

Hai superato i 50 anni e i tuoi capelli sono diradati? Non scoraggiarti, puoi fare molto da sola per rallentare la caduta. Devi seguire una hair beauty routine che includa alcune buone abitudini. Ecco 7 consigli per avere una chioma sana, lucente e corposa anche in menopausa.

Per prima cosa, cambia il tuo stile di vita! Elimina alcune cattive abitudini, quali il vizio del fumo. Cerca di non esagerare con gli alcolici e segui una dieta povera di grassi. Se sei in menopausa, dovresti consumare più cibi ricchi di vitamine, proteine e ferro, indispensabili per avere capelli in buona salute.

Una chioma sana e robusta necessita di attenzioni quotidiane. Alcune scelte fanno la differenza! Utilizza uno shampoo delicato, che rispetti il pH naturale della cute. Scegli sempre quello più adatto, a seconda che i tuoi capelli siano normali, secchi o grassi. Applica 1-2 volte a settimana una maschera multivitaminica, da lasciare in posa per qualche minuto per nutrire i capelli alle radici.

Più i capelli sono deboli e più tendono a cadere, soprattutto in menopausa. Per rallentare il processo, devi eliminare queste cattive abitudini: evita di frizionare troppo durante lo shampoo e soprattutto, quando asciughi i capelli con il phon, non aggredirli con un flusso d’aria troppo caldo. Infine, cerca di ridurre al minimo l’uso della piastra!

Prima o poi tutte noi dobbiamo fare i conti con i capelli bianchi. Ricorriamo alla tintura per coprirli ma, per quanto possano essere prive di ammoniaca, finiscono sempre per stressare i capelli. La colorazione, anche se bio, comunque ha i suoi limiti. Se proprio non puoi fare a meno di coprire i capelli bianchi, almeno lascia passare un congruo periodo tra una colorazione e l’altra. Con questa astuzia, farai “respirare” un po’ la tua chioma.

Se non c’è verso per arginare la caduta dei tuoi capelli, allora prova la cheratina biomedica. Va applicata con la supervisione di uno specialista. Questo trattamento aiuta a rinforzare il cuoio capelluto.

In molti casi, per avere una chioma sana e robusta bisogna agire dall’interno. Come? Assumendo degli integratori. Dopo gli “anta” si consigliano soprattutto quelli a base di rame, che è l’antiossidante per eccellenza in grado di combattere i radicali liberi.

Infine, non rinunciare a un bel taglio di capelli! Scegliere quello più adatto è una sorta di rituale di bellezza irrinunciabile per ogni donna. Chiedi consiglio al tuo parrucchiere e scegli un’acconciatura che sia pratica e comoda da sistemare. Più il taglio è sobrio e più i capelli possono respirare!

Segui queste piccole astuzie e dirai addio ai capelli che cadono a ciocche. Potrai mostrare con orgoglio una bella chioma corposa anche dopo i 50 anni. Sarà la tua più grande soddisfazione!