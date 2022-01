Sai preparare un buon caffè? Ecco i trucchi per un risultato perfetto

Scopri come preparare un caffè perfetto grazie ad alcuni trucchi che ti cambieranno la vita.

Il caffè è un vero e proprio rito che per chiunque ne ami la fragranza e il sapore è imprescindibile dalla sua bontà. Che si tratti del primo della giornata, di quello che segue i pasti o del caffè da assaporare quando si ha bisogno di una pausa rigenerante, ciò che conta di più è il poter contare su un prodotto di buona qualità.

Ma come fare ad ottenere un caffè perfetto? Per quanto in teoria si tratti di una bevanda semplice da preparare, il caffè cela diverse insidie che gli amatori conoscono fin troppo bene. Per questo motivo, al fine di poter contare su un caffè perfetto è indispensabile conoscere alcuni trucchi in grado di aiutare nella sua preparazione. Scopriamo quali sono i più importanti e come godere al meglio di questa meravigliosa bevanda.

Caffè perfetto: i trucchi che devi assolutamente conoscere

Partiamo con il dire che il vero caffè è, senza alcun dubbio, quello che si prepara con la moka. Dopotutto non avrebbe senso star lì a studiare trucchi per quello realizzato dalla macchinetta che, sicuramente, sa svolgere al meglio il suo lavoro.

Chi ama il rituale nella sua interezza, però, sa sicuramente come una moka borbottante che annuncia l’arrivo del caffè sia anche in grado di donare un’emozione unica. Emozione che va poi a completarsi con il momento in cui si assapora finalmente il tutto.

Cosa che avviene, ovviamente, solo se quanto prodotto è gradevole sia nel sapore che nella profumazione. Cosa che da oggi sarà possibile grazie a questi semplici trucchi.

Scegliere un buon caffè. Il primo trucco, apparentemente banale ma fin troppo sottovaluto è quello di scegliere un prodotto che sia di buona qualità. L’ideale sarebbe avere un rifornitore di chicchi di caffè di fiducia in modo da avere la propria scorta personale e da macinarli a casa. In alternativa si può puntare su un caffè in polvere che sia buono. In genere sceglierne uno che sia ben dichiarato e che non rappresenti una miscela di più tipi è già un buon inizio. Avete presente il famoso caffé Arabica al 100%? Questo è un ottimo punto di partenza.

Inserire un’acqua che sia di qualità. Il nostro caffè viene fuori dalla Moka grazie alla presenza dell’acqua. Anche questa, quindi, deve essere di ottima qualità. Meglio quindi evitare quella del rubinetto (solitamente troppo calcarea) e preferirne una in bottiglia, possibilmente con basso residuo fisso e dal sapore leggero. In questo modo, se si avrà cura di riempire la moka fino alla valvola e mai oltre, il caffè avrà modo di esprimersi con tutto il suo aroma.

Non usare troppo caffè. Spesso si ha l’idea che riempire la moka oltre il bordo sia un buon modo per ottenere un buon caffè. La verità è che in questo modo si rischia di ottenere quel sapore di bruciato poco piacevole. Un caffè troppo forte, inoltre, non avrà il suo sapore pieno. Meglio aumentarne la quantità nella tazzina ma dosare la moka nel modo corretto. Solo così si potrà godere di una bevanda in grado di trasmettere il piacere e l’energia per i quali è famosa.

Dosare la fiamma. Una volta chiusa per bene la caffettiera è importante accendere il fuoco. Questo dovrà essere basso in modo da far uscire il caffè con calma. Chi non ama, dopotutto, quel borbottio che preannuncia (insieme al piacevole odore che si sprigiona per casa) l’arrivo del caffè? Una fiamma troppo alta perché si ha fretta, finirebbe con il rovinare tutto. Dall’attesa fino (ovviamente) al sapore.

Aver cura della moka. Ogni amante del caffè, lo sa bene. La moka è una fedele compagna di caffè caldi e ben preparati. Per far si che un caffè risulti sempre al meglio è quindi indispensabile prendersene cura. Come molti sapranno, lavarla non è propriamente consigliato. Quando è nuova si può ovviamente farlo purché dopo si faccia qualche caffè a vuoto. Per la sua manutenzione è invece preferibile, riservarle questo trattamento molto sporadicamente. Per pulirla basta sciacquarla di tanto in tanto con acqua calda e aceto. In questo modo il sapore del caffè sarà sempre perfetto.

Questi semplicissimi trucchi sono anche quelli in grado di garantire un caffè che sia buono da bere. Una bevanda in grado di svegliare e di dare il buon umore.

E chi ama da sempre questo rituale (che si tratti di caffè ristretto o americano), sa bene come poterne godere ogni giorno rappresenti una vera e propria coccola. Una di quelle che diventano irrinunciabili e che sono in grado di far iniziare al meglio la giornata.