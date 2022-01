Test dell’Uomo Ideale | Ecco cosa cerchi in un uomo (anche se non lo sai)!

Con il test dell’uomo ideale potrai capire caratteristiche cerchi nel partner e perché ti attira sempre lo stesso tipo di uomo.

Non è un caso, infatti, se la maggior parte dei fidanzati che abbiamo nel corso della vita si assomigliano tutti! Anche se non ce ne rendiamo conto, infatti, scegliamo partner che abbiano determinati tratti caratteriali e fisici.

Come abbiamo detto però, molto spesso non si è consapevoli delle scelte compiute dal nostro inconscio. I motivi che ci “spingono” tra le braccia di un determinato uomo e non tra quelle di un altro possono essere molto oscuri per la nostra mente razionale.

Proprio per questo motivo abbiamo messo a punto una strategia per entrare direttamente in comunicazione con il tuo inconscio e interrogarlo in merito a quello che cerchi davvero in un partner (anche se non è detto che sia in assoluto la scelta migliore).

Test dell’Uomo ideale

Per eseguire questo test ti chiediamo soltanto di osservare le immagini che abbiamo selezionato per questo test e scegliere quella che ti attira di più. Cerca di non pensare troppo ai motivi per cui ti attira un determinato elemento e non un altro. Interrogarsi il meno possibile è la chiave per definire più precisamente il tuo profilo psicologico.

1 – La Quercia

La quercia è da sempre simbolo di forza, costanza e sicurezza. Viene utilizzata anche negli stemmi araldici delle famiglie nobili per indicare che una casata ha radici molto antiche e che è sopravvissuta inalterata nel corso dei secoli.

Se hai scelto questo simbolo significa che il tuo uomo ideale è molto definito a livello mentale e caratteriale. Sa perfettamente chi è ma sa anche chi intende essere in futuro. Probabilmente ha un modo di pensare molto chiaro e organizzato, quindi conduce una vita ordinata e stabile.

Questo non significa che tu sia necessariamente attratta da persone noiose: anche un personal trainer potrebbe rientrare nella categoria delle querce. Il motivo è che conosce perfettamente l’importanza dell’ordine e della disciplina nel raggiungimento di determinati obiettivi.

Probabilmente sei una persona piuttosto insicura che sente il bisogno di avere al proprio fianco una persona che possa infonderle sicurezza. Cerca solo di non farti ingannare: è molto semplice fingere di essere affidabili per un breve periodo di tempo. Solo frequentando a lungo una persona riuscirai ad avere un quadro completo e veritiero sulla sua personalità.

2 – Il Leone

Il leone è simbolo di forza e di regalità. Viene utilizzato per indicare importanza, predominanza, forza fisica e superiorità sociale.

Se hai scelto il leone vuol dire che vieni spesso attratta da un uomo che gioca il ruolo del maschio alfa. Ti piacciono le persone in grado di imporre la propria volontà, di affermarsi al di sopra degli altri utilizzando il proprio carisma e la propria capacità persuasiva.

Sei terribilmente affascinata dall’uomo assolutamente sicuro di sé, il classico “uomo che non deve chiedere mai”. Si potrebbe dire che questo modo di concepire il partner ideale sia un po’ passato di moda, ma la verità è che avere un uomo-leone al proprio fianco è sempre motivo di orgoglio e di sicurezza per una donna.

Probabilmente sei una persona forte, che ama l’idea di avere al proprio fianco un uomo che dimostri di essere forte quanto te. Attenta solo a non scambiare la forza con l’aggressività (caratteristica molto comune di questi tempi, e sempre pericolosa).

3 – I Pop Corn

I pop corn sono il cibo che si mangia principalmente al cinema, cioè durante ora di spensieratezza e di divertimento. Non è un cibo salutare, ma di certo dà dipendenza: tutti sappiamo che non è possibile togliere le mani da un cestino di pop corn fino a che non saranno sparite anche le ultime briciole!

Se hai scelto questa immagine significa che il tuo partner ideale è un uomo allegro che sa come divertirsi. Hai profondo desiderio di un compagno che sia anche un amico, che sia in grado di stabilire con te un rapporto cameratesco.

Guardando dal di fuori la relazione con un parner del genere, molti potrebbero etichettare la tua coppia come infantile e superficiale. Non potrebbero sbagliarsi di più: la leggerezza di carattere è un bene assolutamente inestimabile.

Avere un partner allegro e giocherellone è il segreto di una relazione sana, duratura e soprattutto mai noiosa. Inoltre sapersi divertire non significa necessariamente essere degli irresponsabili!

Probabilmente sei una persona che ha mantenuto un cuore giovane. La tua idea di amore romantico è ancora quella che avevi da adolescente e cerchi disperatamente di rimanere fedele ad essa. Le persone però hanno bisogno di evolversi: cerca non rimanere bloccata in un’idea che non va più bene per la tua età!

4 – L’Atomo

L’atomo viene utilizzato come simbolo universale della scienza e di tutte le discipline che richiedono studio, impegno e grande precisione.

Se hai scelto quest’immagine significa che, a differenza della stragrande maggioranza delle donne, sei attratta principalmente dagli uomini intelligenti. Se a scuola molte sospiravano dietro al belloccio di turno, è quasi certo che tu non fossi tra loro.

Per te il carattere e la mentalità hanno più importanza dell’aspetto fisico. Il tuo partner ideale dev’essere certamente di aspetto gradevole, ma deve prima di tutto dimostrare di essere una persona dalla mente brillante e piena di idee. Apprezzi molto anche la sensibilità di un partner, cioè la sua capacità di cogliere e comprendere al volo le tue emozioni.

Sei una persona molto razionale, che fa affidamento prima di tutto sulla propria capacità di analisi e di giudizio. Ti affidi poco alle persone, preferisci condividere con loro le tue conoscenze, le tue idee e le tue prospettive per il futuro. Forse dovresti imparare a lasciarti andare un po’ di più!

LEGGI ANCHE -> Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.