Cosa ti aspetta in amore? Scoprilo subito scegliendo un simbolo

Oggi giochiamo con il test dei simboli d’amore: scegli uno tra i quattro proposti per scoprire che cosa ti aspetta nel futuro!

Sei pronto a scoprire dove stai andando… in amore?

No, no, tranquillo questo non è un test della personalità che ti chiederà quand’è l’ultima volta che sei andato ad un appuntamento oppure quante relazioni hai avuto negli ultimi dieci anni.

Non ci interessa saperlo!

Come vedi, abbiamo quattro simboli tra cui farti scegliere, tutti che hanno a che vedere strettamente con l’amore.

Qual è il tuo preferito? La tua domanda ci svelerà dove sta andando la tua vita amorosa: che ne dici, vale la pena fare un tentativo per scoprire come sarà il tuo futuro?

Test dei simboli d’amore: scegli quello che ti piace di più per conoscere il tuo futuro in amore

Come sta andando la tua vita amorosa?

No, aspetta, non rispondere: non vogliamo saperlo dalla tua bocca ma dal tuo subconscio!

Invece di raccontarci che sono due anni che ti annoi (dopotutto c’è una pandemia) e che non conosci nessuno di nuovo oppure che tu ed il tuo partner state per andare a convivere, ti consigliamo di provare il test dei simboli d’amore.

Come vedi hai quattro elementi tra cui scegliere, tutti strettamente connessi all’amore. Non ti diremo come, però, fino a quando non avrai scelto quello che ti piace di più!

Per provare il nostro test, non devi far altro che lasciare che sia la tua intuizione a guidarti: scegli il simbolo che ti attira e, grazie a lui, scopriremo dove sta andando il tuo futuro amoroso.

Non sei curioso? Allora iniziamo subito con il test dei simboli d’amore!

la chiave: simbolo di libertà, di potenza e di conoscenza, in amore la chiave può essere molto ambivalente.

Il test dei simboli d’amore ci dice due cose: se hai scelto la chiave sei innanzitutto una persona molto libera, che non vuole avere legami.

Magari ti racconti il contrario e, proprio per questo, ti ritrovi o ti sei ritrovato intrappolato in una relazione senza sbocchi che ti è stata quasi imposta e che hai accettato per amore delle convenienze.

Ora e nel prossimo futuro, invece, la chiave ci racconta qualcosa di diverso. In amore, per te, c’è la “scoperta”! Che si tratti di una persona precisa o di un percorso che mai avresti pensato di poter prendere, ti assicuriamo che il tuo futuro in amore sarà veramente molto sorprendente. Dovrai solo decidere di farlo iniziare: non ci sono ostacoli, sei libero di fare la scelta che preferisci!

LEGGI ANCHE –> Il numero di quadrati che vedi svela il tuo difetto peggiore

la piuma per scrivere : la penna d’oca utilizzata per scrivere ha avuto vari significati nel corso dei secoli e attraverso varie culture.

Se l’hai scelta nel test dei simboli d’amore, però, possiamo dirti solo una cosa: hai scelto la saggezza !

Nel tuo futuro non ci saranno più relazioni poco importanti , che ti fanno semplicemente perdere tempo. Hai deciso di consacrare il tuo futuro amoroso sull’altare della conoscenza; non ti perderai dietro a nessuno che non sia “quello giusto”!

Fortunatamente hai raggiunto una consapevolezza tale da poter prendere questa decisione senza rimpianti. Che invidia!

: la utilizzata per scrivere ha avuto vari significati nel corso dei secoli e attraverso varie culture. Se l’hai scelta nel test dei simboli d’amore, però, possiamo dirti solo una cosa: hai scelto la ! Nel tuo futuro , che ti fanno semplicemente perdere tempo. Hai deciso di consacrare il tuo futuro amoroso sull’altare della conoscenza; non ti perderai dietro a nessuno che non sia “quello giusto”! Fortunatamente hai raggiunto una tale da poter prendere questa decisione senza rimpianti. Che invidia! la spada con l’edera: per il test dei simboli d’amore hai scelto due soggetti molto interessanti. La spada, infatti, è un elemento che parla di innovazioni e cambiamento mentre l’edera porta con sé il significato di giovinezza ed innocenza.

Possiamo dirti che il tuo futuro amoroso prevede un nuovo periodo che inizierà a breve ma che, da parte tua, non ci sarà malizia!

Sei una persona abituata a cambiare ed evolvere e non perderai di certo questa tua caratteristica andando avanti nella tua vita sentimentale.

Una relazione, dopotutto, è fatta di due individui che cambiano e crescono insieme e da soli. Se verrai mai accusato di “essere cambiato”, saprai benissimo di averlo fatto in maniera naturale e senza doppi fini. Vai dritto e sicuro per la tua strada: stai facendo la cosa giusta!

LEGGI ANCHE –> Test delle paure nascoste: scegli uno di questi mostri per scoprire la tua

il cuore realistico: spiritualità, coesione ed umanità. Scegliere il cuore, certamente, è un ottimo “presagio” per il futuro!

Vuol dire che la tua visione non è materialistica o egoistica ma che sei disposto a guardare ad un futuro “di coppia”, dove tu ed il tuo partner siete pari!

Lo scegliere il cuore realistico, però, ci fa anche capire che, nel tuo futuro, c’è poco spazio per il romanticismo e per i colpi di testa.

Hai probabilmente passato quella fase della tua vita in cui lacrime, urla e disperazione fanno parte delle relazioni e non vuoi tornare indietro.

Hai piedi ben piantati per terra e vuoi che il tuo partner sia qualcuno con cui costruire, a lungo termine. Bene, il test dei simboli d’amore ci dice che questa persona è proprio dietro l’angolo (se non già tra le tue braccia). Accetta questa nuova fase di amore “serio” e vivila fino in fondo!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.