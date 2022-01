By

È stata una delle prime star dell’Isola dei Famosi, e fino a qualche anno fa non si faceva che parlare di lei. Ma che fine ha fatto la contessina Giada De Blanck? Eccola oggi.

Giada De Blanck è stata una delle stelle della televisione italiana, lanciata dal reality L’Isola dei Famosi. Da sempre molto vicina alla madre Patrizia, la contessina ha da tempo abbandonato il mondo glitterato della televisione per abbracciare un nuovo stile di vita lontano dai riflettori.

Giada De Blanck è la figlia della contessa Patrizia De Blanck e di Giuseppe Drommi, console di Panama, che Giada ha perso a soli 7 anni.

Dopo essersi diplomata, Giada si è iscritta all’Università, scegliendo la facoltà di lingue. Col tempo, però, ha capito che il mondo accademico non faceva per lei. Avendo sviluppato una forte passione per la moda e la bellezza, Giada ha deciso di partecipare nel 2000 a Miss Italia, riuscendo ad approdare addirittura alla finalissima del programma.

La sua bellezza le ha permesso di entrare nel mondo della televisione, dove ha ottenuto immediato successo. Con la sua avvenenza ha infatti stregato il piccolo schermo (insieme alla madre) e ancora oggi si parla molto di lei.

Che fine ha fatto Giada De Blanck?

Dopo il grande successo ottenuto, la De Blanck ha deciso (ormai ben 10 anni fa) di lasciare il mondo della televisione per diventare organizzatrice di eventi. L’ex showgirl ha infatti trovato lavoro nel 2017 come manager di una squadra di pallavolo di Aprilia (in provincia di Latina), la Giò Volley.

LEGGI ANCHE -> Patrizia De Blanck, la confessione choc di Giada: “Ha rischiato di morire”

Intervistata riguardo al suo passato televisivo, la ragazza ha ammesso di non sentire affatto la mancanza delle luci della ribalta: “Quanto amo il mio lavoro e lo sport”, ha scritto l’ex showgirl sul suo profilo Instagram. “Cuore, valori e passione”.

A quanto pare Giada ha finalmente trovato la sua strada e non potrebbe essere più felice!