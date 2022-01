Ghiaccio nel frigorifero: i trucchi infallibili per eliminarlo

Scopri quali sono i rimedi più funzionali per eliminare il probema del ghiaccio nel frigorifero.

Nel corso della vita di un frigorifero, può capitare di scoprire del ghiaccio depositato nella parte posteriore. Un problema che è sempre bene risolvere rapidamente in quanto la presenza di brina può portare alla formazione di veri e propri blocchi di ghiaccio che impediscono il corretto funzionamento dell’elettrodomestico.

La presenza di ghiaccio, inoltre, indica solitamente un problema a carico del frigorifero o una scorretta manutenzione dello stesso. Per questo motivo si tratta di un problema da non sottovalutare mai e al quale va prestata la giusta attenzione. Ecco quindi quali sono i rimedi più efficaci per il ghiaccio nel frigorifero.

Ghiaccio nel frigorifero: come rimediare velocemente

Quando il frigorifero mostra la presenza di brina o, ancor peggio, la presenza di lastre di ghiaccio, è chiaro che qualcosa non sta andando per il verso giusto.

Si tratta infatti di un problema che può avere cause tecniche che andrebbero tempestivamente risolte. Sebbene la presenza di un po’ d’acqua sia più che normale per via della formazione di umidità in quella che è la parte più fredda dell’elettrodomestico, è molto importante far si che questa non degeneri in altro.

Solo in questo modo si potrà infatti contare sul corretto funzionamento del frigo e sulla salubrità dei cibi che contiene al suo interno.

Cosa che si può ottenere sbrinando il frigorifero almeno una o due volte l’anno e mantenendo una temperatura interna che sia fredda abbastanza. Cosa che si può fare disponendo i vari cibi nel modo giusto e ad una giusta distanza, evitando al contempo di inserire pietanze ancora calde al suo interno. Ma come fare se nonostante tutti i buoni propositi, il frigorifero presenta del ghiaccio? In tal caso ci sono dei rimedi che possono esserci di grande aiuto.

Sbrinare manualmente il frigorifero. Un buon modo per evitare la formazione di ghiaccio o per eliminare quello che si è già formato consiste nello sbrinare il frigo manualmente. Per farlo bisogna svuotare lo stesso, staccare la presa e far sciogliere ogni residuo di brina o ghiaccio. Una volta compiuto questo passaggio si potrà pulirlo per bene e rimetterlo in funzione. Inutile dire che se dopo qualche giorno il problema torna a ripetersi, ciò è indice della necessità di contattare un tecnico specializzato.

Abbassare la temperatura della stanza in cui si trova il frigorifero. Spesso la causa della formazione di brina dipende da un ambiente troppo caldo che rende il lavoro del frigorifero più difficile. In tal caso è bene abbassare il termostato e cercare di areare quanto più possibile gli spazi dando così maggior flusso d’aria fredda alla stanza.

Controllare il termostato. Un altro dato importante è quello del termostato interno del frigorifero. In caso di formazione di brina o ghiaccio è sempre meglio tenerla sotto controllo e provvedere ad abbassarla. Ovviamente, il tutto sarà ancora più funzionale se si ridurranno le aperture del frigo e le volte in cui sceglie di tenerlo aperto.

Qualora questi rimedi non bastassero si può provare a cambiare le guarnizioni del frigo, a controllare la corretta chiusura della porta e a scostarlo un po’ dalla parete. In mancanza di miglioramenti il consiglio è quello di rivolgersi al proprio tecnico di fiducia.

In questo modo si potrà comprendere qual è il problema alla base e risolverlo prima che il frigo si deteriori del tutto o che, cosa ancora peggiore, smetta di funzionare obbligando all’acquisto di un nuovo elettrodomestico.