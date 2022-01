Gf Vip 6: look spaziale per Adriana Volpe e lussuoso per Sonia Bruganelli

By

Nella 37esima puntata del Grande Fratello Vip 6 Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno optato per due look completamente diversi: spaziale la prima e lussuosa la seconda.

Anche la 37esima puntata del Grande Fratello Vip 6 si è archiviata ieri sera con uno share di pubblico impressionante avendo registrato il 23.6% e vincendo su tutte gli altri programmi delle altre reti. Segno che le vicende all’interno della casa stanno appassionando sempre di più gli italiani.

In particolare a tenere banco è ancora il triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge che continua a creare dinamiche nella casa più spiata d’Italia. Uno dei momenti più toccanti è stata invece l’uscita di Manuel Bortuzzo per motivi di salute, che ha riabbracciato la mamma e tutta la sua grande famiglia.

A commentare ancora una volta le vicende nella casa di Cinecittà c’erano le due opinioniste al fianco di Alfonso Signorini, in particolare Adriana Volpe con un look spaziale mentre Sonia Bruganelli ha optato per un lussuoso outfit. Scopriamo di più.

Ecco il look spaziale di Adriana Volpe e quello lussuoso di Sonia Bruganelli

Le due opinioniste del Grande Fratello Vip 6 anche ieri sera sono apparse in forma smagliante mostrandosi al pubblico di Canale 5 con due outfit completamente diversi. In particolare il look di Adriana Volpe possiamo definirlo “spaziale”.

Mentre quello di Sonia Bruganelli “lussuoso” in quanto davvero ricercato e con un collier di Cartier in oro bianco e diamanti con un valore da capogiro. Ma andiamo a scoprire cosa indossavano le due opinioniste tra abiti ed accessori glamour.

Partiamo allora ad analizzare nel dettaglio l’outfit di Adriana Volpe. La stessa opinionista ha definito su Instagram la puntata spaziale e in effetti con il suo abito era davvero in pendant.

Anche stavolta la Volpe ha optato per il brand di abiti da cerimonia Fabiana Ferri. Il mini dress indossato in maniera superlativa dalla bella Adriana è di un tessuto jersey spalmato e di un blu in linea con la scenografia del Grande Fratello.

Quello indossato dalla Volpe fa parte di una linea di abiti disegnati per le feste e che si possono ammirare sulla pagina Instagram dello stesso marchio Fabiana Ferri.

Ai piedi l’ex gieffina ha indossato un paio di decolleté nere semplici con il tacco a stiletto. Mentre stavolta ha scelto di legare i capelli in una pony tail, ovvero una coda di cavallo, molto alta a mettere in risalto il suo splendido viso.

LEGGI ANCHE –> Gf Vip 6: torna Sonia Bruganelli come erano vestite lei ed Adriana Volpe

Passiamo invece ad analizzare il lussuoso e ricercato look di Sonia Bruganelli che ha optato per uno spezzato formato da pantaloni e giacca. La moglie di Paolo Bonolis non ha mai nascosto la sua passione per oggetti lussuosi e capi griffati.

Vediamo nel dettaglio cosa ha indossato ieri sera. Partiamo dalla giacca in stile animalier che le conferiva un’aria molto rock. In particolare si tratta di un capo vintage del brand di lusso Saint Laurent e disegnata dal designer francese Hedi Slimane. Il costo si aggira sui 1500 euro.

Come sottogiacca ha optato per un capo semplice nero. Mentre i pantaloni plissettati di un color cangiante tra il nero e il blu sono dello stilista giapponese Issey Miyake e si trovano anche sul sito del brand a 350 euro.

Ai piedi ancora una volta ad accompagnare la Bruganelli le calzature a firma Casadei e in questo caso ha optato per una decolleté con cinturino alla caviglia in pelle lucida nera. Il modello Roxanne. Attualmente in saldo al 50% sul sito del brand.

Ma non è finita qui perché il pezzo forte di tutto l’outfit super glamour e ricercato era sicuramente il collier in oro e diamanti di Cartier del valore di 59mila euro. Una collana lussuosa che la Bruganelli ha già indossato in altre occasioni.

LEGGI ANCHE –> Gf Vip 6: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli in rosso e nero

Non resta che attendere il prossimo venerdì per scoprire i nuovi colpi di scena nella casa ma anche per vedere i nuovi outfit delle due bionde opinioniste.