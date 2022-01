Come dire addio alle maniglie dell’amore: ecco i trucchi da conoscere

Le maniglie dell’amore sono degli accumuli di grasso sui fianchi difficili da eliminare: ecco i trucchi da conoscere per dirgli addio.

Tra gli inestetismi più difficile da eliminare possiamo annoverare le maniglie dell’amore che a dispetto del nome sono invece assai fastidiose per chi le ha. Si tratta infatti di accumuli di grasso localizzati su fianchi, addome e sulla parte più bassa della schiena.

Questi depositi di grasso, inoltre, possono colpire indistintamente sia gli uomini che le donne. Premesso che non esistono i miracoli e che le maniglie dell’amore non si possono eliminare dall’oggi al domani possiamo però intervenire per migliorare la situazione con costanza e determinazione.

Scopriamo allora i trucchi per dire addio alle maniglie dell’amore: tutti i segreti tra dieta, sport e sane abitudini per debellarle per sempre e non farle ritornare più o quantomeno per ridimensionarle notevolmente.

Ecco i trucchi per eliminare le maniglie dell’amore

Se ci siamo messi in testa di voler rientrare in quel vecchio paio di jeans che ci piace tanto dovremmo pensare a ridimensionare il girovita. Uno degli inestetismi principali in questo caso sono le maniglie dell’amore.

Croce e delizia, ma spesso più croce di tante e tanti. Le maniglie dell’amore infatti investono tutti quanti senza distinzioni. Ma accumularle e di conseguenza eliminarle non è poi così semplice.

Le maniglie dell’amore, infatti, oltre ad essere più accentuate in alcuni per questioni di conformazione fisica, spesso si sviluppano nel corso degli anni. E le cause sono dovute a sbagli nella dieta e vita sedentaria.

Come fare allora per eliminare questi accumuli di grasso localizzato spesso fastidiosi e che non ci permettono di indossare in libertà alcuni capi di abbigliamento che più ci piacciono come appunto un vecchio paio di jeans? Scopriamolo.

1) Dieta ipocalorica. Il primo passo da fare per eliminare le maniglie dell’amore è eliminare i grassi saturi dalla dieta. Da seguire invece una dieta bilanciata che metta in primo piano alimenti come frutta e verdura ma anche legumi e cereali. Spazio anche a pesce e carni bianche. Da bandire invece tutto ciò che è addizionato di grassi saturi e cibi ad alto indice glicemico, ma anche bibite gassate, alcolici e bevande zuccherate. Non dimentichiamo nemmeno di bere molta acqua. Meglio in questi casi affidarsi ad un esperto nutrizionista che saprà guidarci in un regime alimentare sano ed equilibrato.

2) Praticare attività aerobica. Lo sport è fondamentale quando si devono ridurre centimetri nei fianchi e girovita, e per combattere le maniglie dell’amore le attività cardio sono un toccasana. Corsa, spinning, crossfit, ma anche camminate a passo veloce se non siamo molto allenati sono un buon punto di partenza. Importante inoltre è essere costanti, quindi lo sport va praticato almeno 3-4 volte alla settimana.

3) Essere attivi. Come sappiamo la sedentarietà è nemica della linea ma anche della salute in generale. Piccole accortezze che possono sembrarci banali sono invece fondamentali per mantenersi attivi e in forma. Qualche esempio? Fare le scale anziché prendere sempre l’ascensore. Parcheggiare l’automobile un po’ più lontana per camminare un po’ di più. Fare le faccende di casa. Prendere la biciletta anziché i mezzi.

4) Allenare gli addominali. Plank, crunch e tutti gli esercizi che aiutano a rinforzare l’addome sono importanti per tonificare la zona dove si formano le maniglie dell’amore. Naturalmente questo deve essere unito a tutto il resto altrimenti i miglioramenti stenteranno ad arrivare.

5) Allontanare lo stress. I centimetri di troppo attorno al girovita sono spesso condizionati anche dal cortisolo un ormone che l’organismo sprigiona quando è sottoposto a stress. Ed è proprio questo a regolare anche il ritmo sonno-veglia. Ecco perché è opportuno dormire le giuste ore e avere una buona qualità del sonno.