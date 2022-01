Cibo bruciato nella pentola? Ecco il trucco per rimediare all’errore

By

Se avete bruciato un cibo nella pentola non tutto è perduto: ecco come rimediare all’errore con questo semplice trucco.

Alzi la mano a chi non è mai capitato di bruciare un cibo in pentola: dal sugo all’arrosto, passando per una zuppa o un risotto. Se siamo soliti cucinare purtroppo è un’inconveniente che può accadere.

Del resto basta mettere la fiamma un po’ più alta o distrarsi per un momento perché qualcuno ci chiama al telefono o perché suonano al campanello ed ecco fatto il patatrac. Premesso che mangiare cibo bruciato fa male perché è cancerogeno non sempre tutto è irrecuperabile.

Può succedere infatti solo di aver bruciato il fondo della padella o della pentola ed avere ancora gran parte del cibo intatto. Scopriamo in tal caso come rimediare al cibo bruciato grazie a questo semplice trucco.

Ecco il trucco per rimediare ad un cibo bruciato

Talvolta capita anche ai più esperti in cucina di ritrovarsi con una pietanza bruciata. Un inconveniente che purtroppo non dipende tanto dalla bravura ma dalla disattenzione. Infatti, basta davvero poco per bruciare un cibo, una piccola disattenzione ed ecco fatto il disastro.

Premesso che il cibo bruciato non va consumato perché dannoso per la salute. Oltre che privato delle sue sostanze nutritive è anche tossico in quanto sviluppa sostanze cancerogene.

Quando il cibo diventa dunque nero, che sia carne, pane, un dolce o qualsiasi altra cosa è sempre bene gettarlo o quantomeno togliere accuratamente tutta la parte bruciata. Dopo questa doverosa premessa però non tutto è perduto.

Quindi possiamo rimediare ad un cibo bruciato nella pentola adottando un piccolo stratagemma. La prima cosa da fare è eliminare con dovizia tutte le parti nere.

Un’operazione necessaria è cambiare subito la pentola o la padella dove stavamo cucinando così che il bruciato non continui ad avanzare. Se notiamo che anche il cibo o alcune parti si sono bruciacchiate aiutandoci con un coltello andiamo ad eliminare le parti nere. Facciamo attenzione poi quando preleviamo il cibo ancora sano a non portarci dietro eventuali pezzi di bruciato. Quindi assolutamente da evitare è raschiare la pentola perché non faremo altro che staccare parti nere, cotte troppo e non commestibili.

Cambiata la pentola quindi si procederà a terminare la cottura dell’alimento che stavano cuocendo. Basterà allora rimettere sul fuoco la padella e aggiungere un pizzico di zucchero. Quindi peliamo una patata e la infilziamo con una forchetta. Ora non resta che girarla delicatamente nel cibo in questione il tutto con il fuoco acceso. La patata assorbirà il sentore di bruciato e in questo modo il nostro piatto sarà salvato.

Il trucco della patata si può utilizzare con diversi cibi cotti in pentola, come sughi, minestre, zuppe, o spezzatini. Inoltre, un altro alimento che può aiutare in questo senso ad eliminare gli odori sgradevoli è la lattuga. Basta metterne una foglia ed il gioco è fatto.

A volte basta conoscere dei piccoli trucchi per semplificarsi la vita e trovare subito un rimedio in cucina.