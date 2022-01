Base viso per la primavera : come realizzarla senza fondotinta

La bella stagione sta per arrivare e come sempre ci sorprenderà con l’aumento delle temperature, regalandoci la voglia di leggerezza non solo nell’abbigliamento ma anche nel makeup. Scopriamo come realizzare la base viso per la primavera senza utilizzare il fondotinta.

Il fondotinta è da sempre un alleato di bellezza per le donne, uno strumento del makeup fondamentale che regala all’incarnato colore, compattezza e luminosità.

Ma quando il caldo comincia a farsi sentire, bisognerà rinunciare per forza all’incarnato perfetto? Scopriamo come realizzare una base viso per la primavera senza dover applicare il fondotinta.

Base viso per la primavera: il segreto per un makeup perfetto è nella skincare

Un bel trucco parte sempre da una bella pelle, per questo per realizzare ed ottenere una base viso perfetta, si dovrà curare molto l’epidermide. Ogni giorno dedicare due momenti alla beauty routine mattutina e serale sarà essenziale.

Ottimi i prodotti idratanti e illuminanti da applicare sul viso e collo, indispensabile un contorno occhi che agisca idratando e nutrendo questa parte del viso così delicata e ovviamente fondamentale sarà l’esfoliazione della pelle.

Per esfoliare la pelle del viso si potranno utilizzare i tanti prodotti in commercio o anche preparare un ottimo scrub per il viso in casa con un a delle tante ricette casalinghe.

Base viso per la primavera: come sostituire il fondotinta

Se non si ama sentire la texture del fondotinta sulla pelle all’arrivo della bella stagione, ci si dovrà orientare su altri prodotti come ad esempio delle creme colorate, presenti in tutte le linee di cosmetici, o ad una BB cream, in grado di colorare leggermente la pelle, renderla più compatta ma senza appesantirla.

Si potrà utilizzare anche un fondo minerale, che sarà in grado di regalare compattezza all’epidermide in pochi minuti. Si potrà poi giocare con correttori e cipria per rendere l’incarnato compatto.

LEGGI ANCHE -> Makeup sopracciglia 2022: sono due i trend più glamour!

Come realizzare una base viso senza utilizzare il fondotinta: il video tutorial!

Seguendo il video tutorial potrete imparare come realizzare una base viso senza fondotinta. Quello che vi occorrerà sarà il vostro correttore preferito e una cipria.

LEGGI ANCHE -> Rossetto rosso dopo i 40 anni sì o no? Occhio alla texture!

Scoprite tutti i segreti di una base perfetta seguendo il video tutorial passo dopo passo!