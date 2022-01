Anticipazioni Una Vita: una notizia sconvolgente per Lolita e Antonito

Una Vita anticipazioni. In arrivo una notizia sconvolgente per Lolita e Antonito. Ecco cosa succederò ad Acacias

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Lolita pronta a perdonare il tradimento di Antonito?

Nelle nuove puntate di Una Vita, assisteremo a importanti cambiamenti. Uno fra tutti merita la nostra attenzione: Lolita sembra disposta a perdonare il tradimento del marito Antonito. Ma scopriamo i dettagli della questione.

Nelle recenti puntate di Una Vita in onda su Canale 5, ci saranno importanti cambiamenti e rivelazioni. Da quello che possiamo anticiparvi la bottegaia Lolita si troverà di fronte a una scelta importante: perdonare o non perdonare il giovane Antonito per il suo tradimento?

Se avete letto le nostre anticipazioni sapete già che Antonito è stato al centro di una questione peccaminosa. Il giovane deputato si è lasciato andare con la nuova arrivata, Natalia e si è fatto sedurre. Ma non è finita qui perché Lolita non era ancora a conoscenza del tradimento del marito.

Tutto ha avuto origine quando il fratello di Natalia, Aurelio Quesada (Carlos De Austria) farà sì che Lolita possa trovare Antonito proprio mentre sarà sul punto di fare l’amore con Natalia. Alla vista del tradimento, la donna verrà colta da un malore e, dopo aver perso i sensi, verrà trasportata d’urgenza in ospedale.

Durante il soggiorno in ospedale di Lolita, i medici noteranno che c’è qualcosa che non va nella giovane bottegaia e comunicheranno ai Palacios che Lolita ha una particolare malattia del sangue che la porterà alla morte entro poche settimane, dall’altro Antonito non vorrà arrendersi di fronte a tale scenario e consulterà un medico tedesco, che purtroppo non troverà una soluzione al difficile caso.

Anche se inizialmente i Palacios, Ramon (Juanma Navas) e Carmen (Maria Blanco) compresi, tenteranno di nasconderle la verità, Lolita si renderà conto ad un certo punto che ormai le resta poco tempo da vivere e inviterà i parenti ad essere completamente sinceri con lei. Dopo ciò, la donna deciderà di mettere un punto alla sua crisi matrimoniale.

Infatti se in un primo momento Lolita aveva sbattuto Antonito fuori da casa dall’altro il giovane non cederà e tenterà di dimostrare al 100% quanto ami ancora la moglie. Alla fine Lolita anche se ancora addolorata per il tradimento subito, accetterà stavolta le scuse del marito, precisando che in fondo, per quel poco che le resta da vivere, non ha senso non dare a Moncho la famiglia unita che merita.

I coniugi Palacios suggelleranno così la pace attraverso un bacio, anche se Antonito sarà più che mai convinto del fatto che Aurelio, con la complicità della sorella, gli abbia teso una trappola soltanto per costringerlo a votare in Parlamento una legge in favore della vendita delle armi agli stati esteri.