Anticipazioni Beautiful: paura per Thomas, Liam scopre tutto

Anticipazioni Beautiful settimanali. Paura per il giovane Forrester, le cose non si mettono affatto bene per la sua salute. Ecco cosa gli è successo

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni settimanali: Thomas ha un problema al cervello, mentre Liam scopre che il rivale ha baciato il manichino e non Hope. Ma scopriamo insieme più dettagli

Beautiful anticipazioni settimanali: grande paura per Thomas Forrester

In queste nuove puntate di Beautiful in onda su Canale 5 ci focalizzeremo enormemente sulla particolare salute di Thomas e sugli effetti che la sua malattia scaturirà negli altri personaggi.

Secondo le nuove anticipazioni settimanali seguiremo principalmente due storyline, intrecciate. Si tratta della vicenda di salute di Thomas Forrester e del misunderstanding di Liam Spencer (Scott Clifton).

Per quanto riguarda Thomas, il giovane Forrester verrà ricoverato d’urgenza in ospedale mentre Liam Spencer scoprirà di aver preso un grosso abbaglio su Hope Logan, tanto da sentirsi in colpa nei suoi confronti.

Ma come avrà origine la vicenda? Se avete seguito le nostre anticipazioni sapete già che Thomas dimostrerà di provare ancora del forte rancore nei confronti di Liam. Ed ecco che Hope troverà il padre di suo figlio Douglas intento a parlare con il manichino dopo la partenza di Ridge.

In quel preciso frangente, il ragazzo darà l’impressione di voler liberarsi delle sue allucinazioni davanti al manichino e alla vera Hope. Neanche a dirlo, quest’ultima cercherà di rassicurare Thomas, promettendogli il suo aiuto. Ma ecco che il Forrester cadrà a terra svenuto mentre Liam non riuscirà a dimenticare il bacio scambiato tra sua moglie ed il suo rivale storico.

Dopo lo svenimento di Thomas, Hope allarmata chiamerà Finn. Entrambi, a questo punto, accompagneranno il padre di Douglas in ospedale per poi avvertire i familiari di raggiungerli al suo capezzale .Ridge e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) saranno i primi ad arrivare in clinica, dove Finn comunicherà che Thomas ha una sospetta lesione cerebrale.

Intanto Liam entrerà nell’appartamento per affrontare Thomas, se non ci trovasse Hope ad attenderlo. In questo frangente, lo Spencer non darà tempo alla moglie di spiegare il motivo per il quale si trova in quel posto e inizierà ad accusarla di averlo tradito. Ma le cose, come ben sappiamo sono andate molto diversamente…