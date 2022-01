Tina Cipollari rifatta? Ecco i presunti ritocchini della star di Uomini e Donne

Tina Cipollari rifatta? L’opinionista di Uomini e Donne ha ceduto al fascino della chirurgia? Com’era e com’è e le parole del chirurgo.

Tina Cipollari è da anni protagonista indiscussa di Uomini e Donne. Perfettamente calata nel ruolo di opinionista che ricopre accanto a Gianni Sperti, Tina commenta quotidianamente le avventure delle dame e dei cavalieri del trono over dando vita a numerosi siparietti con Gemma Galgani. Con la dama storica del trono over non mancano frecciatine sulla chirurgia estetica soprattutto dopo la scelta di Gemma di rifarsi il seno.

Ma alla chirurgia estetica ha ceduto anche Tina Cipollari? La bionda opinionista di Uomini e Donne pare che, nel corso degli anni, abbia fatto dei piccoli interventi per migliorare la sua indiscutibile bellezza. A svelare quelli che sarebbero i presunti ritocchini fatti dalla Cipollari è stato Giacomo Urtis, il chirurgo plastico dei vip.

Tina Cipollari rifatta: le foto del prima e dopo la chirurgia plastica

Tina Cipollari ha ceduto alla chirurgia estetica. La bionda opinionista di Uomini e Donne non l’ha mai nascosto ammettendo un piccolo ritocchino alle labbra. Secondo Striscia la Notizia, però, la bionda opinionista avrebbe ritoccato naso, zigomi, bocca e il seno. Tesi immediatamente smentita dalla bionda opinionista di Uomini e Donne che, sempre schietta e sincera, non nega di apprezzare la chirurgia estetica e di aver semplicemente corretto un po’ le labbra.

Recentemente, a parlare della bellezza di Tina Cipollari è stato Giacomo Urtis nella casa del Grande Fratello Vip. “Azzarderei a dire che nel tempo si sia fatta dare qualche aiutino agli zigomi. E gli occhi sembrano alleggeriti”, ha detto Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip per poi aggiungere – “Incarna una bellezza giunonica”.

Tina Cipollari ha parlato della chirurgia estetica parlando della decisione di Gemma Galgani di rifarsi il seno. A tal proposito, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo lo scorso settembre, ha dichiarato:

“Ha sempre considerato le donne che ricorrevano alla chirurgia estetica delle poveracce, troppo fragili per potersi accettare. E non ha mai perso occasione di attaccarle, me compresa: ha definito le mie labbra gommoni e i miei seni airbag, ironizzando sul fatto che al mare non avessi problemi a galleggiare. Lei si descriveva come una donna semplice, per la quale ogni ruga aveva un significato. E come una persona intelligente, che non puntava sull’aspetto fisico”.