Il numero di quadrati che vedi svela il tuo difetto peggiore

Sei pronto per il test dei quadrati? Ti chiediamo semplicemente di dirci quanti ne vedi e, insieme, scopriremo il tuo difetto peggiore. Che ne dici, ti va di giocare insieme a noi?

Tutti, chi più e chi meno, abbiamo dei difetti.

Certo, ci sono persone che nascondono i propri e persone che ne hanno di talmente piccoli che a stento si vedono.

I difetti possono essere di qualsiasi tipologia e, soprattutto, essere particolarmente indisponenti per gli altri a seconda del loro modo di essere.

Insomma, tutto questo è per dirti che abbiamo trovato il modo di capire qual è quello peggiore che hai tu.

(Perché lo hai: non importa quanto tu pensi di essere perfetto, qualche difettuccio c’è sempre!).

Sei pronto a scoprire qual è?

Test dei quadrati: guarda l’immagine e dicci quanti quadrati vedi per scoprire il tuo difetto peggiore

Ebbene sì, anche tu che credevi di essere perfetto, hai qualche difetto.

Di certo chi ti sta vicino, dal tuo partner ai tuoi genitori, sanno bene di che cosa parliamo anche se a te sembra di essere un angelo sceso dal cielo.

Niente di male in questo: siamo tutti, drammaticamente, incapaci di vedere i nostri difetti mentre, magari, siamo bravissimi a individuare quelli degli altri.

Fortunatamente per te, il nostro test dei quadrati è qui per risolvere i tuoi problemi!

Ti basterà guardare l’immagine qui sopra per scoprire il tuo difetto peggiore.

Com’è possibile? Non preoccuparti di questo, ci pensiamo noi! Vogliamo solo sapere da te quanti quadrati hai visto nel disegno.

Non contare e ricontare ossessivamente, alla ricerca della risposta giusta: questo non è quel tipo di test!

Cerca solo di dare un’occhiata al disegno e dicci quanti ne vedi al momento: pronto a scoprire il tuo difetto peggiore?

hai visto da uno a quattro quadrati: il tuo difetto peggiore secondo il test dei quadrati? Sei veramente distratto!

Non ti interessa avere ragione e neanche impegnarti a fondo su qualcosa. Per te la vita, con le sue decisioni, è qualcosa da affrontare con pigrizia e calma, senza neanche stare a preoccuparsi troppo!

Impossibile contare il numero di borse, portafogli, chiavi di casa e cellulari che hai perso nella vita: non sarebbe quantificabile!

Dimentichi appuntamenti, scadenze e impegni perché, semplicemente, non hai voglia di pensarci. Sei una persona che ama essere libera e che non si fa problemi ad ammettere che il tempo degli altri non è importante… almeno per te!

Purtroppo essere distratti e smemorati è qualcosa che capita ma possiamo assicurarti che tante persone trovano veramente insopportabile il tuo costante cascare dalle nuvole.

Che ne dici di provare ad impegnarti un poco anche per gli altri?

hai visto da cinque a otto quadrati: hai contato tra i cinque e gli otto quadrati nell’immagine? Bene, allora il tuo difetto peggiore è questo: l’incostanza.

Sei una persona che inizia almeno dieci nuove attività ogni giorno e ne porta a termine… beh, neanche una diciamoci la verità!

Hai una mente decisamente vulcanica: tutto ti interessa perché sei tu per primo ad essere una persona decisamente attiva ed interessante!

Per questo motivo, però, spesso ti ritrovi a fare delle scelte decisamente curiose che… non portano quasi a niente!

Il tuo modo di fare è uguale sia nella vita che nelle relazioni: hai tantissimi pensieri che ti sembra di non riuscire a starci dietro e spesso è proprio così!

Sei incostante nel lavoro, negli studi e nell’amore: qualcuno potrebbe dire che la tua è una vita difficile ma noi sappiamo che, in realtà, tu stai solo cercando di goderti la vita al massimo!

hai visto nove quadrati: anche se in poco tempo, hai dato la risposta più “corretta“. Hai contato i quadrati, senza dimenticare il “grande” quadrato che li racchiude tutti ed hai escluso i rettangoli e le formazioni di quadrati “anomale”. Ce ne sono nove e tanti ne hai visti: non hai bisogno di conferme!

Il test dei quadrati ci svela che il tuo difetto peggiore è solo uno e, probabilmente, sai già qual è. Sei un vero “maestrino” o “maestrina”!

Non fai altro che cercare di avere sempre ragione, parlando sugli altri e convincendoli del fatto che sai tutto tu.

Sei saccente! La maggior parte delle volte il tuo essere saccente ha a che vedere con un fatto fisiologico: hai spesso ragione!

Non sbagli e se sbagli è proprio un caso straordinario. Questo ti ha reso particolarmente sensibile a riguardo e finisci per diventare veramente molto nervoso quando hai torto.

Ricorda che avere ragione non è tutto nella vita!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.