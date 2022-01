Test: Cosa vuoi dalla tua vita coniugale? Ecco il test che fa chiarezza

Ogni donna potrebbe desiderare cose diverse dalla sua vita coniugale. Questo test mette in evidenza cosa vuoi davvero dal tuo rapporto.

Le cose che una donna potrebbe desiderare dal suo compagno di vita potrebbero essere diverse dipendentemente dalla fase del rapporto. I nostri desideri dipendono in gran parte dalle nostre aspettative anche se molti esperti di relazioni confermano che le aspettative in coppia sono causa di separazione. Se vuoi approfondire la questione ecco un articolo che fa al caso tuo: Avere troppe aspettative: scopri come evitare questo errore fatale a molte coppie.

Quello che una donna potrebbe desiderare dalla vita coniugale potrebbe riguardare le caratteristiche del compagno di vita caratteriali o fisiche, oppure potrebbe riguardare la comunicazione o il modo in cui si gestisce la vita familiare. Questo test vi farà riflettere su ciò di cui avete bisogno in questo momento e che migliorerebbe notevolmente la vostra vita coniugale.

Cosa vorresti davvero dalla tua vita coniugale e dal partner?

Riflettiamo sulle nostre reali necessità, sulle lacune della nostra vita sentimentale e su che ci manca e che pensiamo dovrebbe avere la nostra vita coniugale. Questo test ci offre l’occasione di valutare meglio i nostri bisogni. Fare il test è davvero molto semplice, dovrai solo osservare attentamente questa immagine e dire se hai notato prima un cavallo oppure una rana.

Se hai notato prima una RANA

Se la prima cosa che hai notato è stata una rana significa che sei una donna molto testarda e che difficilmente ti pieghi al volere del partner, nel senso che non scendi quasi mai a compromessi. Hai una tua visione delle cose e principi ben definiti. Il tempo ti consiglia e ti illumina quindi quando sbagli lo comprendi e ti adoperi per sistemare le cose. Sei una donna precisa ed affidabile e ti piacerebbe molto poter fare affidamento anche sul tuo partner, soprattutto in caso di difficoltà. Oltre ad essere una moglie sulla quale ogni marito può fare affidamento per crescere i figli e per occuparsi delle faccende domestiche, sei anche una donna molto arguta e risolutiva ma questo non ti impedisce di desiderare un marito che faccia squadra con te e collabori invece di lasciarti da sola a gestire tutti gli affari familiari, se non può sempre magari basterebbe qualche volta nei giorni in cui è presente.

Se hai notato prima la testa di un CAVALLO

Se hai notato subito la testa del cavallo significa che sei una donna indipendente e con una grande fiducia in se stessa. Sei molto empatica, molto brava ad ascoltare e a comprendere il partner, sei estremamente gentile con tutti ma in modo particolare nella vita di coppia tendi ad avere grande cura del partner, lo sostieni e lo aiuti ogni volta che ha bisogno di te. Sei una donna che dalla vita coniugale vuole positività. Sai che li fuori la vita è dura e le difficoltà sono all’ordine del giorno, per questo vuoi che la tua casa sia il luogo felice nel quale non vedi l’ora di rintanarti ogni giorno. In casa tua vuoi che regni sempre l’ottimismo, a livello di pensiero e di aspettative. Ogni forma di depressione o disperazione dovrebbe essere abolita.

Questo test ha lo scopo di intrattenere e non fornisce alcuna diagnosi clinica.