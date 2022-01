Non lasciarli mai da soli con il partner: sono i segni zodiacali più provocanti

Il tuo partner è uno dei segni zodiacali più provocanti dell’oroscopo? Speriamo di no, questi segni non fanno altro che stuzzicare gli altri!

Sappiamo tutti che ci sono persone che non smetteranno mai di flirtare, poco importa quale sia l’occasione o la loro situazione sentimentale.

Niente di male in questo, almeno fino ad un certo punto: ovviamente flirtare non vuol dire per forza tradire ma non è di certo piacevole sapere che il proprio partner si spende per fare il galletto con altre persone!

Oggi, però, abbiamo deciso di affrontare la questione da un lato diverso. Parleremo, infatti, di tutte quelle persone che non possono fare a meno di provocare gli altri, cercando in tutte le maniere di farli “cedere” per il puro gusto del gioco.

Come faremo a riconoscerli? Ma grazie ai loro segni zodiacali, che domande!

I segni zodiacali più provocanti dell’oroscopo: scopriamo insieme la classifica di oggi

Ti è mai capitato di avere un’amica che, poco importa quanto ti giurasse onestà e fedeltà, di fronte al tuo fidanzato si trasformava in una vera e propria civetta?

E parliamo anche di fidanzati: quanti ne hai avuto che, alle tue spalle, non potevano proprio esimersi dall’occhiolino di rito alla bella ragazza?

Ok, cerchiamo di capirci: non possiamo di certo mettere in prigione le persone perché flirtano, non è un crimine!

Ci sono persone, però, che non possono fare a meno di provocare chiunque abbiano intorno, per il solo gusto di sapere di essere appetibili.

Non è facile riconoscerle ma, fortunatamente, stelle e pianeti sono dalla nostra parte: che ne dici, ti va di controllare insieme a noi la classifica dei segni zodiacali più provocanti dell’oroscopo?

Toro: quinto posto

I nati sotto il segno del Toro, purtroppo per loro e per chi gli sta vicino, soffrono di una condizione particolarmente fastidiosa.

Sono persone estremamente insicure ma anche, paradossalmente, incredibilmente convinte dei propri meriti e anche un poco arroganti: un mix praticamente letale!

Ai Toro piace tantissimo provocare le persone che gli girano intorno, non fosse altro per dimostrare a sé stessi il proprio valore.

Peccato che, spesso e volentieri, quando si trovano a provocare gli altri, i Toro finiscano per esagerare e, a quel punto, la situazione gli sfugge completamente di mano!

Gemelli: quarto posto

Se possono fare in modo di creare un problema, potete star certi che i nati sotto il segno dei Gemelli ne approfitteranno.

Abituati come sono a flirtare a tutto spiano (e a scappare poi a gambe levate appena le cose diventano più serie), i Gemelli sanno essere veramente molto provocanti!

Il problema, se così vogliamo chiamarlo, è legato al fatto che i Gemelli sono sempre alla ricerca di una validazione esterna che, quando arriva, diventa poi un vero e proprio peso.

Se conoscete qualcuno dei Gemelli, fate attenzione a come si comporta con il vostro partner: chance ci sono che cercherà di piacergli solo per essere sicuro di non aver perso il suo fascino!

Scorpione: terzo posto

Ai nati sotto il segno dello Scorpione va il primo gradino della classifica di oggi.

Ebbene sì, cari Scorpione, siete uno dei segni zodiacali più provocanti di tutto l’oroscopo: ne siete per caso stupiti?

Agli Scorpione piace far valere il proprio fascino, che è spesso molto e ben sviluppato.

A che pro essere carismatici se, poi, gli Scorpione non possono usare questa loro caratteristica per lisciare il proprio ego?

Fate attenzione con gli Scorpione, hanno poco rispetto dei sentimenti di tutti (compreso quelli delle persone che provocano a tutto spiano appena possono).

Leone: secondo posto

Ebbene sì, cari Leone, vi siete guadagnati un posto nella classifica di oggi dell’oroscopo e neanche tanto basso.

Siete secondi nella classifica dei segni zodiacali più provocanti di tutto l’oroscopo: siete soddisfatti?

Siamo sicuri che i Leone sono inorriditi da questo posizionamento ed anche piuttosto offesi. Loro, provocare gli altri e cercare di sedurli? Ma scherziamo?

Ovviamente no ed i Leone sanno bene di essere colpevoli di questo modo di fare: non fanno altro, giorno e notte, che cercare di essere affascinanti agli occhi degli altri.

Inutile, adesso, mettersi a pretendere che sia solo un caso che gli altri caschino ai loro piedi come mele dall’albero!

I Leone, infatti, sono persone che si sforzano tantissimo di essere interessanti (riuscendo poi ad esserlo per davvero) ma che provocano gli altri con malcelato orgoglio.

Nessuno riesce a resistere al loro fascino provocatorio: il tutto sta, poi, nel cercare di domarli o di chiedere loro conto del loro atteggiamento!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più provocanti dell’oroscopo

Al primo posto della nostra classifica di oggi non potevamo non inserire tutti i nati sotto il segno della Bilancia.

Più provocanti di loro, infatti, non ce n’è e la stessa Bilancia potrà ammetterlo: non c’è possibilità di discutere!

Alla Bilancia, infatti, piace particolarmente essere… beh, la beniamina di tutti e tutto!

Per questo motivo, quindi, la Bilancia finisce per essere particolarmente piacente nei confronti degli altri.

Che si tratti di commenti lusinghieri, risate sguaiate, mani sempre tese a toccarvi oppure semplicemente un atteggiamento decisamente ammiccante, la Bilancia sarà sempre provocante con gli altri!

Non possono (quasi) farci niente: per la Bilancia questo è il modo migliore per essere accettata: provocare in continuazione e mai dire le cose come stanno.

In questa maniera si lasciano molte porte aperte, che possono varcare appena servono: non male come tattica, no?

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.