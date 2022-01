Pelle a 30 anni: ecco i trattamenti che non dovresti mai sottovalutare!

La pelle a 30 anni è ancora generalmente giovane ed piuttosto elastica ma esistono dei trattamenti di bellezza che dovrebbero essere utilizzati sin da giovane età. Scopriamo quali prodotti di bellezza non dovresti mai sottovalutare.

Come abbiamo più volte ribadito, per avere una bella pelle in età matura la si dovrebbe coccolare sin da giovane età con i trattamenti giusti che la rendano sempre idratata, compatta e luminosa.

La pelle a 30 anni, in particolare quella del viso, sembra sempre poterci ‘affrancare’ dall’utilizzo di alcuni prodotti e trattamenti di bellezza, quando al contrario è proprio a questa età che si dovrebbe combattere l’azione dei radicali liberi con gli strumenti giusti.

Avere una bella pelle a 30 anni: i prodotti di bellezza che non dovresti mai dimenticarti di utilizzare

Si dice che il periodo più esplosivo per una donna, da diversi punti di vista, sia il decennio di vita che intercorre tra i 30 e i 40 anni. Se questo non può essere universalmente condiviso, i 30 anni sono sicuramente un importante ‘giro di boa’ in cui si fanno i primi bilanci e dal punto di vista puramente estetico si fanno i conti con una pelle ancora giovane ma che potrebbe subire un invecchiamento cutaneo precoce, soprattutto per delle cattive abitudini di vita e per la skincare sbagliata.

Se vi state chiedendo se basta passare una salvietta struccante sul viso e applicare una crema idratante, la risposta à assolutamente no! La skincare di una giovane donna, dovrebbe essere arricchita di trattamenti specifici e di prodotti efficaci.

Quali trattamenti di bellezza non dovreste mai dimenticare di applicare sul viso.

Ogni giorno ci prendiamo cura di noi stesse, ma la pelle a 30 anni necessità di qualche coccola in più che cominci a prevenire l’invecchiamento cutaneo, la perdita di idratazione e di elasticità. Ecco i trattamenti di bellezza troppe volte sottovalutati:

1- Smettere di fumare

Il fumo è una cattiva abitudine per la salute del nostro organismo ma anche per la bellezza della nostra pelle. Ormai è consuetudine vedere donne anche molto giovani la cui pelle appare con un colorito spento, quasi grigio, spessa e decisamente più matura della sua effettiva età. Smettere di fumare dunque può essere considerato un importante trattamento di bellezza .

2- Bere molta acqua

Bere acqua fa bene sia dentro che fuori al nostro corpo. Quando si assume la giusta quantità di acqua ogni giorno, la pelle appare sempre tonica, luminosa ed idratata.

3- Applicare una protezione solare

Applicare una crema con fattore di protezione solare, equivale ad un ‘passaporto’ per una bella pelle in età matura. Utilizzare una crema con fattore di protezione medio alto sia in inverno e soprattutto in estate, aiuterà il viso a restare giovane più a lungo.

4- Struccarsi in modo perfetto

Struccare il viso in modo perfetto può considerarsi uno dei trattamenti più importanti. Armarsi di dischetti struccanti e un buon prodotto bifasico, aiuterà ad eliminare ogni traccia di makeup in modo efficace e veloce.

5- Utilizzare un contorno occhi

Non è mai presto per utilizzare un prodotto specifico per il contorno occhi, prodotto che dovrebbe essere utilizzato sin da giovane età.

6- Utilizzare il tonico

Il tonico, come abbiamo spiegato in un recente approfondimento, è un prodotto essenziale per mantenere una pelle giovane e viene troppe volte dimenticato.

7- Esfoliare la pelle

Praticare uno scrub sulla pelle ogni settimana, eliminerà le cellule morte, stimolerà il microcircolo, facendo apparire la pelle del viso luminosa, liscia e vellutata.

8- Applicare maschere di bellezza

Anche le maschere di bellezza sono trattamenti che per pigrizia non vengono praticati dalle donne più giovani. Delle belle maschere viso ricche di agenti idratanti, dovrebbero essere applicate almeno due volte al mese.