Emma Marrone hair look: ritorno sul set con un bel pixie cut

Emma Marrone: hair look da urlo per il ritorno al cinema. La cantante ha scelto un nuovo taglio di capelli, il pixie cut, per interpretare Teresa nel film “Il ritorno”.

Beauty e dintorni: il 2022 è ricco di idee da copiare, dal trucco ai capelli passando per l’abbigliamento. Le nuove tendenze sono già definite e puntano alla sobrietà. Il make up predilige tonalità più delicate che si ispirano ai colori della terra. Obiettivo: riconnettersi con la natura, dopo quasi due anni di divieti e restrizioni dovuti alla pandemia di Covid-19.

Anche per l’hair look ci sono tanti spunti: nuovi tagli per capelli lunghi, medi o corti, con o senza frangia. Resistere alla tentazione di cambiare testa è praticamente impossibile! In fatto di capelli, il 2022 sarà trasgressivo! C’è voglia di osare di più. A dominare le tendenze sarà ancora il mullet, nelle sue versioni più vintage.

Torna protagonista anche il pixie cut. Nella sua declinazione più classica i capelli sono scalati, corti dietro e ai lati, e più lunghi sulla sommità della testa, con ciuffo o frangetta.

Emma Marrone ha scelto proprio questo taglio per il suo ritorno al cinema nei panni di Teresa, la protagonista del film “Il ritorno”. Analizziamo insieme l’hair style della cantante salentina.

Emma Marrone hair look: bellissima con il pixie cut!

Gettonatissimo per il 2022, è il re degli tagli corti! Stiamo parlando del pixie cut! Corto, medio o lungo è super glamour e facile da portare. Un taglio irrinunciabile per tutte le donne con grinta da vendere, come nel caso di Emma Marrone.

La storia del pixie cut parte da lontano. Amatissimo dalle celebrities fin dagli anni ‘50, non passa mai di moda perché è un corto “strategico”. Gli esperti consigliano questo taglio per riequilibrare i volumi del viso e ottenere un effetto anti-age.

Ci sono almeno 5 buoni motivi per scegliere un meraviglioso pixie cut. Te li sintetizziamo!

sta bene con tutti i colori di capelli , anche quelli più stravaganti come rosa e blu, per un hair look in stile urban pop;

, anche quelli più stravaganti come rosa e blu, per un hair look in stile urban pop; non conosce età;

è perfetto per capelli lisci, ricci oppure mossi;

consente di giocare con i volumi;

dona più intensità allo sguardo.

Il pixie cut sta bene a tutte e si adatta a qualsiasi forma di viso. Ovviamente, è fondamentale individuare la versione giusta. L’hair stylist di fiducia saprà scegliere la lunghezza e le linee di taglio più adatte a valorizzare i lineamenti.

Sicuramente il pixie cut è un taglio grintoso, perfetto per le donne con una personalità forte come Emma Marrone. La cantante salentina, nel tempo, ha fatto molti cambi look, senza mai paura di osare di più.

L’ex giudice di X-Factor ha vissuto una nuova esperienza professionale. Dopo l’esordio al cinema nel 2021 con “Benvenuti al Nord” è tornata sul set per vestire i panni di Teresa, la protagonista del film “Il ritorno” di Stefano Chiantini.

Per esigenze di copione Emma ha dovuto tagliare i capelli, scegliendo un meraviglioso pixie cut con ciuffo laterale. La metamorfosi (che non è sfuggita ai fan sui social) è avvenuta a fine dicembre 2021 ma la cantante, forse inconsapevolmente, ha anticipato un trend gettonatissimo per il 2022.

LEGGI ANCHE -> Valentina Ferragni hair trend: piega a onde per essere irresistibile

Emma spazia dal pixie cut liscio a quello mosso con grande disinvoltura. Non è poi così difficile farlo perché, i prodotti per lo styling, aiutano a dare carattere al taglio. Basta una spruzzata di lacca per un effetto natural-chic oppure una noce di gel o cera, per definire le ciocche in modo geometrico ed avere così uno stile più grintoso.

Il pixie cut è il taglio perfetto per ringiovanire! Le donne che hanno superato gli “anta” possono sceglierlo senza timori. Sono tantissime le super dive che lo adorano, da Jane Fonda a Emma Watson, passando per Anne Hathaway, Michelle Williams, Katy Perry e Goldie Hawn.

LEGGI ANCHE -> Paola Barale: look super chic con il sempre attuale bob corto sfilato

Se vuoi cambiare look e ti abbiamo convinto con il pixie cut, allora prendi spunto da quello di Emma Marrone. Il tuo parrucchiere di fiducia ti aiuterà a personalizzarlo. Ti sentirai più bella, sicura e grintosa!