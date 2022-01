Edwige Fenech è una delle più grandi icone del cinema italiano. Nota principalmente per la sua partecipazione alle celebri ‘commedie sexy’, la sua carriera è stata sempre in ascesa fino agli anni 80. Ma cosa fa oggi Edwige Fenech?

Edwige Fenech è una attrice, produttrice e conduttrice francese naturalizzata italiana. La sua grande sensualità e la sua bellezza unica l’hanno resa una delle icone indimenticabili del cinema erotico. Ecco cosa fa oggi.

Edwige Fenech è nata ad Annaba, in Algeria, la vigilia di Natale del 1948. Suo padre aveva origini maltesi, mentre sua madre era siciliana (provincia di Ragusa). A seguito della separazione dei genitori, si è trasferita con la madre a Nizza, dove è stata notata mentre camminava per strada e presa per una piccola parte nel film Toutes folles de lui.

Dopo aver vinto il titolo di Lady France, ha incontrato un talent scout che le ha permesso di essere scritturata per il film Samoa, regina della giungla.

Trasferitasi in Italia negli anni 70, la sua carriera ha preso definitivamente il volo con le commedie sexy, tra cui il film cult Giovannona Coscialunga disonorata con onore, che le hanno permesso di posare anche per Playboy.

Edwige Fenech: cosa fa oggi

La bellissima Edwige Fenech ha conservato tutto il suo enorme fascino anche con il passare degli anni. Ha sempre espresso la sua profonda avversione alla chirurgia plastica, affermando che: “Non ho nulla contro gli interventi, semmai contro certi chirurghi plastici sciagurati, che fanno delle cose orrende”. Una bellezza del tutto naturale la sua, quindi!

Dal punto di vista sentimentale, è stata legata per circa undici anni al regista e produttore Luciano Martino, e per diciotto anni a Luca Cordero di Montezemolo.

Ha anche un figlio di nome Edwin Fenech, nato nel 1971, la cui paternità non è mai stata chiarita. La Fenech ha infatti affermato in un primo momento che il padre del bambino fosse Fabio Testi, attore con il quale ha avuto una relazione per tre anni. Negli anni successivi, però, ha smentito la paternità di Testi con decisione, non ha mai voluto rivelare la vera identità del padre.