Il classico mare-monti senza stress, i bucatini con alici e melanzane

Perché impazzire per preparare un primo piatto fantastico quando bastano poche mosse, come con i bucatini con alici e melanzane sono così e per questo li amiamo

La nostra cucina può essere divisa in due: da una parte ci sono la ricette complesse, magari non complicate ma che richiedono diverse lavorazioni. E poi ci sono le ricette che amiamo di più, quelle facili facili, che prepariamo senza stress. I bucatini con alici e melanzane sono così, un primo piatto da urlo pronto in pochissimi minuti, il classico mare-monti che non stufa mai.

Le melanzane ormai possiamo trovarle tutto l’anno, oppure usare quelle che abbiamo congelato dopo l’estate. E le alici, uno dei pesci azzurri più gustosi che abbiamo in Italia, fanno anche molto bene alla salute.

Bucatini con alici e melanzane: una ricetta, più versioni

Anche questa è una ricetta è molto variabile. Al posto delle melanzane potete usare le zucchine o anche i peperoni, al posto delle alici anche le acciughe poi se volete un sapore meno forte, parmigiano o grana invece del pecorino.

Ingredienti (per 4 persone):

400 g bucatini

2 melanzane tonde

4 alici sott’olio

80 g pecorino

2 spicchi di aglio

1 peperoncino fresco

1 ciuffo di prezzemolo fresco

500 ml di olio extravergine di oliva

sale q.b.

Preparazione

Lavate e asciugate le melanzane, mondatele e tagliatele a fette. Mettetele a spurgare per mezz’ora in uno scolapasta con un pizzico di sale grosso e un peso sopra.

Passato questo tempo, sciacquatele velocemente sotto l’acqua, tamponatele e tagliatele a bastoncini. Versate in padella l‘olio extravergine e portatelo a temperatura. Quindi friggete le melanzane facendole dorare, scolatele e mettetele in un piatto con carta assorbente da cucina per eliminare l’olio in eccesso.

In un’altra padella grande mettete a rosolare gli spicchi di aglio, 2 cucchiai di olio e il peperoncino (se ci sono bambini potete anche toglierlo). Quando l’aglio è dorato, toglietelo e spegnete il fuoco facendo sciogliere le alici nell’olio aromatizzato.

A parte portate ad ebollizione l’acqua e poi calate i bucatini o il formato di pasta lunga che avete scelto. Colate la pasta al dente, rimettete la padella con l’olio e le alici sul fuoco e aggiungete anche, i bucatini unendo anche le melanzane fritte.

Poco prima di spegnere, spolverizzate con il pecorino aggiungendo un paio di mestolini di acqua di cottura della pasta per creare una cremina.

Alla fine tritate un ciuffo di prezzemolo fresco dopo averlo lavato e servite caldo.