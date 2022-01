Queste sono le trasgressioni più sognate dalle italiane: c’è anche la tua?

By

Lo sapevi che un sondaggio ha riportato quali sono le trasgressioni che le italiane sognano sotto le lenzuola? Scopriamole subito!

C’è chi potrebbe arrivare a dire che trasgredire è alla base di una buona (ed entusiasmante) vita intima.

Alla fine, infatti, quello che conta veramente in una relazione è essere in grado di mantenere alto l’interesse ed il mistero!

Certo, è vero: contano anche l’amore e l’affetto questo è indubbio.

Un sondaggio, però, ha evidenziato quali siano le preferenze delle italiane sotto le lenzuola ed alcune potrebbero decisamente stupirti. Pronta a scoprire quali sono (e se ci sono anche le tue)?

Le trasgressioni sognate dalle italiane a letto: scopri quali sono quelle più comuni

Hai sempre pensato che le tue fantasie erotiche fossero troppo turpi per poterle condividere anche solo con le amiche?

Non hai mai raccontato al tuo partner qual è il tuo vero sogno erotico, perché hai sempre creduto che fosse troppo “spinto”?

Bene (anzi, dovremmo dire “male”), adesso è arrivato il sfatare queste tue paure perché abbiamo deciso di parlare delle trasgressioni più sognate dalle italiane!

Ebbene sì, non solo non sei la sola ma esiste anche una vera e propria lista di trasgressioni che sono state raccolte tramite un sondaggio sul sito Incontri-ExtraConiugali.com, come riporta anche GQItalia.

A quanto sembra, infatti, il trend degli ultimi anni è diventato decisamente interessante. A sognare le trasgressioni più “spinte” non sono più solo gli uomini ma anche le donne!

I campioni degli intervistati (duemila persone per ogni genere) hanno evidenziato preferenze più o meno simili, con percentuali che si discostano di poco.

Ma in cosa? Te lo diciamo subito: ecco quali sono le trasgressioni preferite dagli italiani ma, soprattutto, dalle italiane!

primo posto, sadomaso soft : no, no, tranquilli. Non dovete correre a comprare una maschera di latex con la cerniera dorata sul davanti!

Le trasgressioni che le italiane vorrebbero provare più di tutte sono quelle che si avvicinano al sadomaso ma in maniera assolutamente non pesante!

Usare la corda per legarsi, le manette oppure creare uno scenario con un dominante ed un dominato va per la maggiore. C’è solo un problema: quasi tutti si vergognano a parlarne con il partner !

I dati parlando di una trasgressione nell’ambito della coppia : invece di farlo alla semplice, noiosa maniera, le donne (e anche gli uomini) italiane vorrebbero cambiare tutto.

Provare qualche pratica che ancora non hanno sperimentato (tra posizioni oppure possibilità di sesso orale ed anale ancora mai tentato) ma insieme al partner !

Nel bagno di un ristorante (anche se ora, tra gel igienizzante e mascherina non sappiamo proprio dirvi che tipo di rapporto sarà), in un prato (magari non a Gennaio), in ufficio… insomma, ci siamo capiti!

Provate ad indulgere in questa trasgressione: è innocua (ovviamente facendo attenzione) e potrebbe dare una vera e propria sferzata di energia al vostro rapporto!

quarto posto, giochi di ruolo e giochi con oggetti: sex toys, giochi di ruolo, travestimenti e chi più ne ha più ne metta.

Al quarto posto della classifica delle trasgressioni preferite dalle italiane ci sono “gli aiuti”.

Magari ci sono persone che non hanno mai posseduto un sex toy oppure persone che non si sono mai travestite da un personaggio famoso per fare l’amore.

Niente di male in questo ma sappiate che la fantasia (ed un aiuto “vibrante“) sono parte fondamentale della sessualità di una coppia.

Che ne dite di provare, tanto più che sia uomini che donne sono molto interessati a questa possibilità?

