Sei più saggio o più impulsivo? Scoprilo con questo test della personalità

Cosa credi di essere, più calmo e posato oppure più scatenato e istintivo? Scoprilo subito insieme a noi con il test saggio o impulsivo!

Capita a tutti, nella vita, di dover fronteggiare scelte a volte anche molto importanti.

Certo, scegliamo tutti che tipo di yoghurt comprare al supermercato o che pasta ordinare al ristorante e, diciamo, che queste scelte influiscono poco sulla nostra vita.

Quando si passa, però, a cercare di capire cosa fare nella vita, dove comprare casa o se fare dei figli, è importante sapere se siamo irrazionali oppure in grado di prendere le decisioni con calma, non credi?

Il nostro test di oggi ci aiuterà a capire se sei governato di più da una “frenesia” di qualche tipo o se, invece, sei in grado di prendere le decisioni con calma.

Sei pronto a metterti in gioco insieme a noi con questo nuovo test della personalità?

Test saggio o impulsivo: dicci cosa vedi nell’immagine e scopri chi sei veramente

Quante volte, a scuola o nella vita, ti hanno detto che eri troppo vivace per la classe? Oppure, al contrario, quante sono le volte in cui ti hanno detto, invece, che avresti dovuto essere più reattivo e meno preoccupato?

Non dare retta al parere di gente che ti conosceva poco o che vede quello che, accuratamente, decidi di mostrargli tu!

Oggi, infatti, abbiamo preparato per te il test “saggio o impulsivo” per scoprire a quale dei due tratti ti avvicini di più.

Come al solito, questo test della personalità ti chiede di guardare attentamente l’immagine qui sopra; vogliamo sapere che cosa vedi al suo interno!

Questo quadro, come tanti altri che ti abbiamo proposto, è un’opera surrealista che unisce insieme due elementi: un albero dal tronco nodoso ed un cervo.

Non c’è una risposta giusta o sbagliata quando parliamo dei soggetti di questo quadro: c’è solo la tua visione, unica e personale! Dicci che cosa hai visto prima e scopri più in basso se sei saggio o impulsivo!

hai visto prima un albero: il tronco nodoso, i rami che si tendono verso l’alto, le radici saldamente ancorate al suolo.

Per te non ci sono dubbi: in questo dipinto c’è un albero secolare!

Se hai visto prima l’albero sei indubbiamente una persona saggia: non solo ti sei preso il tuo tempo per guardare l’immagine e per assorbirne a fondo i particolari ma sei anche stato attratto dal simbolismo dell’albero.

Generalmente, questo elemento rappresenta proprio la saggezza: le radici sono quelle che ti permettono di rimanere ancorato in un luogo mentre i rami che si protendono verso l’alto ti permettono di evolverti ed imparare ancora.

L’albero non sta fermo in un luogo, vero e proprio simbolo della staticità. Si muove in maniere anche impercettibili ed è un vero e proprio strumento di connessione.

Sei non solo saggio ma anche una persona alla quale gli altri chiedono un parere spesso e volentieri: insomma, sei veramente una persona importante, un pilastro per la tua comunità di amici e parenti!

hai visto prima un cervo: guardando l’immagine per te è stato palese fin da subito che avevi a che fare con un cervo.

Ti sembra, anzi, che il cervo si stia liberando dal tronco per poter correre, finalmente, libero nel bosco!

Sei chiaramente una persona impulsiva ma ehi, questa non è una critica!

Il cervo simboleggia il rinnovo della vita, i ritmi della natura e la potenza vera e propria! Elegante e quasi impossibile da catturare, pieno di grazia e maestosità, il cervo rappresenta una personalità che non ha bisogno di nessuno per sopravvivere.

Sei una persona impulsiva nella misura che fai sempre quello che vuoi o che ti porta un beneficio, senza preoccuparti degli altri e delle loro esigenze.

Non ti aspetti, alla stessa maniera, che gli altri ti diano aiuti o che ti facciano da scudo nella vita. Sei una persona che non ha paura di cambiare e di prendere decisioni anche di punto in bianco… insomma, sei un vero e proprio fulmine che attraversa la vita di corsa!

Ci sono persone che potrebbero prendere esempio dal tuo modo di fare ma la tua vita non è per tutti!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.