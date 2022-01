Test: qual è il vero motivo delle vostre liti? Sicuro di sapere tutto?

Il test immagine di oggi vi farà capire quali sono le vere ragioni dietro i vostri litigi con il partner. A volte le cose sono diverse da come appaiono.

Alla base di una lite tra partner ci sono moltissime ragioni diverse. Il conflitto è un mezzo che la coppia usa per comunicare i propri desideri ma quando questi diventano frequenti e vengono mal gestiti ne deriva mancanza di armonia e comprensione che a lungo andare potrebbe portare ad una rottura della relazione.

E se i motivi dei vostri litigi non fossero così espliciti come pensi? Un litigio può nascondere qualche segreto, questo test ti aiuterà a tirarli fuori. Fare il test è davvero molto semplice, dovrai solo osservare questa immagine e dire cosa hai visto prima. Pronto per fare il test?

Qual è la vera ragione che si nasconde dietro le vostre liti?

Per capire cosa si cela dietro liti frequenti la coppia dovrebbe adottare il dialogo aperto. Parlare rappresenta il modo più efficace per arrivare a capire le vere ragioni dei frequenti litigi tra partner. Parlare liberamente senza temere le reazioni del partner, cercando di essere il più sinceri possibili ma cercando al contempo di avere auto controllo e tenere a bada la rabbia. Questo test vi offre degli spunti di cui parlare, questioni che probabilmente dovreste affrontare.

Fondale acquatico

Se osservando l’immagine hai subito notato i pesci e il fonale acquatico molto probabilmente alla base dei vostri continui litigi coniugali c’è una grande insoddisfazione della donna di casa. Questa donna si ritrova a svolgere molte faccende domestiche, senza aiuto o riconoscimento e questo genera una grande frustrazione in lei. Il totale disimpegno del partner in generale è il grande colpevole di queste liti. Lei frustrata perché sente sulle sue spalle tutto il peso della vita familiare, lui testardo motiva il suo mancato aiuto con la stanchezza del lavoro pur sapendo di mentire poiché spesso per attività di suo interesse e gradimento non vi è stanchezza che tenga. Vedere il fondale acquatico significa che tra i partner non ci sono molti punti in comune, hobby, amicizie, idee e gusti. Ognuno da la priorità a se stesso e ai propri interessi personali rispetto a possibili attività di coppia, questo non favorisce l’unione coniugale.

Volto di donna

Se guardando l’immagine hai notato il volto della donna significa che il motivo principale delle vostre liti riguarda il sentirsi trascurati. I partner non ricevono le attenzioni delle quali hanno bisogno. Per alcune persone le espressioni di affetto sono molto importanti, queste si possono manifestare attraverso gesti o parole e se mancano nella coppia il bisogno di sentirsi amati non viene compensato. L’incapacità del partner di rispondere alle esigenze dell’altro trasforma l’amore in rabbia, lamentele continue e critiche. Nella coppia dilaga quindi un’atmosfera negativa e piena di tensione che allontana maggiormente i partner. Vedere il volto della donna ha anche un altro significato, uno dei partner si sente solo a livello familiare o professionale, avvertono questa mancata considerazione opprimente. Non hanno una spalla sulla quale contare per risolvere insieme i vari problemi. Questo aumenta il baratro che separa i partner l’uno dall’altro. Questa distanza si avverte anche a livello sessuale ed è considerata una delle ragioni principali della fine di molti rapporti.

Ti ricordiamo che questo test ha lo scopo di intrattenerti e non fornisce alcuna diagnosi clinica.