Lo scorso 9 gennaio Kate Middleton ha festeggiato i suoi 40 anni e anche Meghan Markle ha voluto farle gli auguri, anche se in modo decisamente non convenzionale. Ecco il retroscena che coinvolge Kate Middleton e Meghan Markle.

Kate Middleton e Meghan Markle non hanno mai avuto un rapporto molto stretto, anzi. Molti hanno addirittura affermato che tra le due non scorra affatto buon sangue. A ogni modo, il giorno del quarantesimo compleanno di Kate, la Markle le ha voluto fare gli auguri in modo davvero…atipico.

Kate Middleton e Meghan Markle: il retroscena che nessuno di aspettava

Pare che Meghan Markle e il principe Harry abbiano fatto gli auguri di compleanno alla Middleton tramite videochiamata su Zoom, evitando di postare messaggi pubblici sui social.

Sembra che la decisione dei duchi di Sussex sia stata presa per evitare i soliti attacchi delle malelingue e degli haters che, si sa, non perdono mai occasione per tormentare i due ex royal.

Si è trattata di una mossa davvero inaspettata da parte dei duchi, che di solito non vedono l’ora di catalizzare l’attenzione dei media e del pubblico mondiali. Una scelta che di sicuro è piaciuta a Kate Middleton, persona da sempre molto riservata e amante delle feste private di famiglia.

L’esperto conoscitore della Royal Family Christopher Andersen ha affermato: “Meghan e Harry hanno fatto una videochiamata, augurandole buon compleanno in modo molto privato. Harry e Meghan non hanno postato nulla, come invece hanno fatto due anni fa…Questa volta è stato tenuto tutto segreto”.

La videochiamata potrebbe rappresentare un piccolo passo di riavvicinamento tra i duchi di Sussex e i Cambridge. Oltretutto, pare che Harry e Meghan abbiano fatto recapitare a Palazzo Reale un affettuoso biglietto di auguri.

Che la pace sia davvero vicina?