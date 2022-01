Come non far annerire il radicchio: ecco i trucchi utili

Quando prepariamo il radicchio spesso tende ad assumere un colore scuro: ecco i trucchi per non far annerire il vegetale.

Il radicchio è un ortaggio o verdura a foglia molto utilizzato in cucina che può esser consumato crudo in insalata o cotto, in squisiti primi piatti come il classico risotto, nelle torte salate o in gustosi contorni.

Tra gli inconvenienti del radicchio però ce n’è uno in particolare che può rischiare di rovinarne l’aspetto. Spesso infatti accade che quando andiamo a cuocere questo vegetale tende ad assumere una colorazione scura tendente al marrone o nero.

In questo modo anche il piatto diventerà subito meno invitante alla vista. Scopriamo allora il trucco per non far annerire il radicchio.

Ecco il trucco per non far annerire il radicchio

Dal sapore amarognolo, il radicchio è una verdura estremamente benefica per l’organismo e durante la stagione invernale, ma non solo, dovremmo aggiungerlo ai nostri piatti perché ricco di vitamine e sali minerali ma anche di fibre.

Di radicchio ne esistono di più varietà e se ci riferiamo a quello rosso o viola avremo notato come cucinandolo assuma un colore a volte poco invitante che tende a diventare piuttosto scuro.

Spesso infatti cuocendo il radicchio il colore che assume è marrone o nero. E quando andiamo a servirlo ci dà l’impressione che non abbia un aspetto poi del tutto invitante. Pensiamo ad un risotto al radicchio dove anziché assumere un bel colore violaceo il radicchio tende a diventare marroncino. Ma per fortuna esistono alcuni rimedi per ovviare a tale problema.

Già vi avevamo spiegato i trucchi utili per togliere l’amaro dal radicchio, ora invece vogliamo svelarvi quelli per non far diventare scuro il radicchio. Si tratta di un piccolo accorgimento che ci permetterà di servire un piatto più gradevole alla vista.

Doveroso però aggiungere che dal punto di vista del palato cambia poco, nel senso che se il radicchio assume un colore più scuro non significa che sarà meno buono è solo per una questione estetica e visiva che possiamo adottare questo stratagemma.

Ma se consideriamo che alcuni mangiano più con gli occhi che con il palato potrebbe anche tornare utile conoscere tale trucco. Visto che il problema dell’annerimento si pone quando il radicchio è sottoposto a cottura scopriamo come procedere.

1) Limone. Aggiungere qualche goccia di succo di limone mentre si cuoce il radicchio bloccherà l’ossidazione di quest’ultimo. Si tratta infatti di un valido rimedio per contrastare l’annerimento che spesso utilizziamo anche in molte altre preparazioni o con tanti altri cibi che tendono ad ossidarsi. In questo caso basterà tagliare un limone a metà e spremerne poco nella padella durante la cottura. Dobbiamo tener conto che la verdura acquisterà anche una leggera acidità questo però ci permetterà di non farla annerire.

2) Aggiungere il sale alla fine. Un altro sistema è quello di evitare che il radicchio faccia acqua in cottura perché è proprio questa che tende a far annerire la verdura stessa. Il sale allora è meglio metterlo alla fine, perché aggiungendolo all’inizio farà sprigionare più acqua alla verdura.

3) Aceto. Proprio come il limone anche l’aceto tende a non far ossidare il radicchio e quindi a non farlo annerire. Aggiungendone una goccia all’acqua di cottura dovremmo ovviare a tale problema.