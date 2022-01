Tuta e stivali camperos: outfit da provare o tendenza da dimenticare?

La tuta con gli stivali camperos è uno degli ultimi outfit di tendenza, ma quanto ci piace? Dobbiamo per forza indossarlo? E poi chi ha indossato per prima il total look? Scopriamo tutti i segreti di questa ultima tendenza, qui su CheDonna!

Abbiamo trattato molte volte le nuove tendenze, spiegando i punti fondamentali dei trend, come indossarli, quando e dove, e soprattutto perché alle volte dovremmo decidere di seguire una determinata moda. E noi amanti del fashion sappiamo bene che “seguire una tendenza” non è affatto sinonimo di copia, anzi, è un modo per mettersi in gioco, cambiare il nostro modo di vivere la moda, e vederci con indosso capi che non avremmo mai indossato. È un modo per sperimentare e vedersi sempre con occhi diversi. Avviene però, alle volte, che una determinata tendenza riesca difficilmente a valorizzare la nostra fisicità, in più non è molto piacevole da vedere esteticamente. Mi direte: “come fa una tendenza a non essere esteticamente piacevole?”. E invece si, molte delle tendenze che indossiamo, abbiamo indossato e indosseremo, spesso e volentieri non ci hanno aiutato a valorizzare la nostra fisicità e il nostro stile, ma le abbiamo indossate solo perché “erano di tendenza”. Questo è proprio il protagonista della nostra guida di stile: una tendenza del passato che sta riprendendo piede che proprio facciamo fatica a farci piacere. E allora ci chiediamo: dobbiamo indossarla per forza? Rispondiamo a questa domanda sulla guida di stile più trendy di tutte, quella targata CheDonna!

La Principessa Diana ha indossato per prima questo outfit, facendolo rientrate nei look top da avere assolutamente, e adesso lo vediamo indosso alle personalità più influenti della moda, come Kendall Jenner.

Alla luce di ciò ci chiediamo: “se lo hanno indossato loro dobbiamo indossarlo anche noi?”. La risposta è OVVIAMENTE NO!

Non tutto ciò che è di tendenza deve essere indossato necessariamente. Bisogna sempre essere fedeli al proprio stile, con un minimo di rischio qua e la!

Si ma di quale outfit nello specifico stiamo parlando? Del look composto da tuta da ginnastica e stivale camperos!

Voi lo indossereste? Vediamo tutti i segreti di questa tendenza e rispondiamo a questa domanda: “le tendenze vanno sempre seguite alla lettera?”.

Tuta e stivali camperos. Il nuovo outfit di tendenza che ha letteralmente diviso il mondo del fashion!

Questo è proprio il caso di dire: non sempre è bene seguire le mode, io seguo il mio gusto!

Le tendenze esposte dai grandi brand di lusso sono anno dopo anno più estreme e orientate verso il futuro. Contemporaneamente, però, molti brand preferiscono un ritorno graduale al passato, frugando tra le vecchie collezioni e tirando fuori dal cilindro alcune delle tendenze più IN delle mode degli anni che furono.

Per questo motivo ogni qual volta ci troviamo di fronte ad una nuova tendenza estranea a noi facciamo fatica ad ambientarci e a farla diventare nostra. Però sperimentare con la moda è un modo per sperimentare con noi stesse la creatività. Diventiamo, indossando un look estraneo a noi, diverse. Possiamo raccontare di noi attraverso il nuovo outfit delle caratteristiche in più della nostra personalità, che con l’outfit di tutti i giorni non riusciamo.

Cosa avviene però quando la tendenza da seguire è oggettivamente distante da noi?

In questi giorni abbiamo potuto notare la modella e influencer Kendall Jenner indossare un outfit composto da felpa, pantalone tuta e stivale camperos. Un accostamento da urlo, di paura. Ma poi ci siamo ricordate che Lady Diana era solita indossare questo outfit, addirittura chiudendo il tutto con una giacca blazer.

Questo è proprio il caso di una tendenza del passato, rivisitata e riutilizzata ai giorni nostri. Ma quanto ci piace? La indosseremo mai? Questo lascio deciderlo a voi!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista una delle ultime tendenze, quella dell’outfit tuta e stivale camperos.

Alla prossima guida di stile, con tante sorprese e novità solo per voi!