Test del monumento: scegli il tuo e ti diremo cosa ti blocca nella vita

Sai che devi affrontare un ostacolo ma non sai (o non vuoi sapere) qual è? Il test del monumento è perfetto per te allora: lo proviamo insieme?

A tutti capita, prima o poi, di avere a che fare con un ostacolo nella vita.

Ci sono quelli esterni, certo, ma ci sono anche quelli interni e sono loro i veri “ossi” duri!

Molte delle nostre difficoltà, infatti, hanno origine da un ostacolo interno, che ci poniamo da soli. Se solo potessimo scoprire qual è!

Fortunatamente per te, il test della personalità che abbiamo ideato oggi per te è qui per darti una mano.

Scopriremo insieme l’ostacolo che ti impedisce di spiccare il volo nella vita: sei pronto a sentire la verità?

Test del monumento: scegli quello che ti attira di più per scoprire che tipo di ostacolo si nasconde nella tua vita

Di monumenti, al mondo, ce ne sono veramente tantissimi e tutti con un significato profondo. Devono rimanere in piedi per molti anni, anche dopo chi li ha costruiti, per continuare a trasmettere un messaggio importante.

Non è un caso, quindi, che li abbiamo scelti come protagonisti del nostro test di oggi!

Il test dei monumenti, infatti, ci svelerà il tuo ostacolo interiore. Hai presente quella vocina che ti sussurra nel cervello che non ce la puoi fare?

Bene, non dovrai far altro che scegliere il monumento che ti piace di più tra i quattro che vedi qui sopra per capire perché quella vocina non sta mai zitta!

Scopriamo insieme l’ostacolo che ti impedisce di spiccare il volo: il test dei monumenti è qui per questo!

Statua della Libertà: collocata a Liberty Island, all’entrata del porto sul fiume Hudson e al centro della baia di Manhattan, c’è il monumento che ti attira più di tutti. La Statua della Libertà! Da sempre provi una fascinazione per questo monumento imponente, sinonimo (per l’appunto) del trionfo della libertà e della ragione sulle tenebre.

Un simbolo così importante come può farci pensare ad un ostacolo? Ebbene, il nostro test del monumento ci svela che il tuo ostacolo, nella vita, è probabilmente legato alla paura della morte.

La torcia è un simbolo potente che richiama i defunti e la Statua della Libertà, simbolo della Dea Ragione, rappresenta la vittoria della razionalità sui timori religiosi.

La tua scelta fonde questi due elementi e ci svela che “paralizzato” dalla paura della morte, tua e degli altri. Si tratta di un ostacolo non facile da superare ma che può bloccarti per anni ed anni!

Colosseo : l’anfiteatro di Roma, simbolo della rigenerazione di questa città e “recipiente” della sua vivace vita comunitaria ha attratto il tuo sguardo .

Tra i quattro, quindi, hai deciso di prendere lui ad esempio del tuo monumento preferito: ma cosa ci svela il Colosseo su di te, oltre al fatto che ti piace la carbonara ?

La tua paura o il tuo ostacolo più grande sono legati all’idea che gli altri ti guardino. Tu sei la classica persona che sa fare tutto a meno che gli altri non stiano a guardare!

Il tuo ostacolo è rappresentato principalmente dalla paura del giudizio e dello sguardo inquisitorio altrui. Preferisci svolgere i tuoi lavori in solitaria, conscio dei tuoi limiti e delle tue capacità ed in grado di superare ogni ostacolo finché non hai nessuno vicino.

Il rapporto con gli altri, per te, è molto difficile anche se non si direbbe: fai attenzione a questo ostacolo! Si tratta di un problema subdolo, capace di metterti veramente in ginocchio!

Questo grandissimo monumento, con i suoi cunicoli segreti e la sua erosione inspiegabile ha catturato la tua immaginazione. Ma qual è il tuo ostacolo nascosto?

Probabilmente, se hai scelto la grande Sfinge di Giza, hai paura di non avere protezione. Ti senti quasi soffocare dalla paura quando non hai quella particolare persona importante vicino o quando non hai un amico od un partner “speciale”.

Hai bisogno di protezione perché pensi che senza non sapresti andare da nessuna parte da solo. Questo ostacolo ti impedisce di vedere quante cose potresti fare da solo, senza bisogno di aiuto da parte di nessuno!

Tour Eiffel: simbolo dell’indipendenza francese ed uno dei monumenti più conosciuti e visitati al mondo, la Tour Eiffel ti sembra perfetta per te.

Se l’hai scelta, però, qual è il tuo ostacolo interiore? Il test del monumento ci dice che hai paura della dipendenza dagli altri.

Per te, infatti, avere una relazione con le altre persone è sempre complicato: hai paura che rimarrai “intrappolato” in una rete dalla quale non riuscirai più a uscire!

Essere in grado di badare a te stesso è fondamentale per te ma, molto spesso, diventa un bisogno quasi patologico che ti obbliga a troncare tutti i rapporti sul nascere.

Non vuoi legami ed hai paura che cedendo alla tentazione di far entrare gli altri all’interno del tuo cuore, tu possa diventare più debole.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.