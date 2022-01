Non li vedrete mai piangere: sono i segni zodiacali dal cuore di pietra

Ehi, non è che per caso sei uno dei segni zodiacali dal cuore di pietra? Scopriamolo subito con la classifica di oggi dell’oroscopo!

Inutile fare finta che certe persone, dal cuore di pietra e dagli occhi asciutti, non esistano.

Esistono eccome e sono dappertutto: anzi, sono quasi sempre dove meno te lo aspetti!

Sai bene di chi parliamo: persone che non hanno un cuore o sembrano non averlo!

C’è più di una possibilità che, mentre leggevi le righe qui sopra, ti è saltato subito in mente il nome di quella persona particolare a cui cerchi di non pensare quasi mai.

Abbiamo chiesto a stelle e pianeti di prepararci una classifica dell’oroscopo abbastanza particolare per oggi, in modo da poter tenere alla larga le persone che si trovano tra le prime posizioni!

I segni zodiacali dal cuore di pietra: scopri chi c’è nella classifica di oggi dell’oroscopo

C’è un ex fidanzato il cui solo pensiero (dopo tutto quello che ti ha fatto passare) ti fa rabbrividire?

Bene, o meglio, male! Evidentemente faceva parte della classifica di oggi dell’oroscopo, quella dei segni zodiacali dal cuore di pietra!

Fortunatamente per te, abbiamo deciso di mettere questa classifica nero su bianco in modo da poterla avere sempre pronta da consultare.

Adesso, quando incontri qualcuno di nuovo, potrai chiedergli per prima cosa di che segno è; se è uno di quelli in lista, sai bene che cosa fare!

(E se non lo sai, te lo diciamo noi: scappa a gambe levate!).

Acquario: quinto posto

Una sorpresa trovare i nati sotto il segno dell’Acquario nella classifica di oggi, vero? Bene, sappiate che effettivamente vedere un Acquario con il cuore di pietra non è la norma anche se non è neanche una rarità. Tutto dipende da che cosa gli è successo e da che cosa gli avete fatto!

Gli Acquario, infatti, sono persone che si prodigano spesso moltissimo per gli altri e lo fanno anche per molto tempo. Sono sempre disposti a perdonare e ad essere amorevoli ma una volta che la misura è colma ed il loro cuore si indurisce, possiamo assicurarvi che non c’è modo di tornare indietro.

Vergine: quarto posto

Che la Vergine faccia una comparsata nella classifica dei segni zodiacali dal cuore di pietra, invece, non è assolutamente una sorpresa.

Abituati come sono a pensare solo a sé stessi, i nati sotto il segno della Vergine si sentono veramente in difficoltà quando provano sentimenti per gli altri!

Ecco perché, spesso e volentieri, i nati sotto il segno della Vergine non hanno paura di far mostra di un cuore particolarmente duro.

Sono abituati a stare per conto proprio e non vogliono che nessuno possa avere il potere di farli soffrire!

Toro: terzo posto

Perché i Toro dovrebbero preoccuparsi per gli altri è qualcosa che sfugge proprio alla loro comprensione.

Ma come, con tutti i problemi che hanno già di loro i Toro dovrebbero stare anche a pensare a che tipo di sentimenti provano gli altri?

Ai Toro piace avere il controllo delle proprie emozioni e non possono di certo lasciare che nessuno li destabilizzi.

Non funziona proprio così per loro! Un Toro sarà sempre “freddo” ed insensibile con gli altri e le loro esigenze: mettono al primo posto (ma anche al secondo, al terzo e al quarto) sé stessi e lo fanno per tutelarsi. Il loro cuore è praticamente di marmo!

Capricorno: secondo posto

Il Capricorno è un segno dal cuore particolarmente duro e chiunque ne conosca bene uno sa che, purtroppo, è così!

Invece di star a preoccuparsi di sentimenti e sensazioni, i nati sotto il segno del Capricorno preferiscono “agire”.

Si sono appena lasciati con il partner? Chiamano una persona che gli è sempre piaciuta e vanno a fare un aperitivo. Hanno dei brutti pensieri o della tristezza latente? Ora di iniziare un nuovo sport od un nuovo hobby. Sentono che siete depressi o che potreste aver bisogno di aiuto ma non glielo avete comunicato espressamente? Partono per una vacanza, magari quando tornano avrete risolto i vostri problemi.

I Capricorno sono fatti così: pensano al proprio benessere che, spesso e volentieri, richiede ai Capricorno di avere un cuore veramente di pietra, nascosto dentro un bunker sigillato.

Fate attenzione con loro!

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali dal cuore di pietra

Ebbene sì, cari amici del Sagittario, siete proprio voi ad essere considerati il segno con il cuore più di pietra di tutto lo zodiaco.

Vi sembra strano? Eppure siete persone estremamente indipendenti, abituate a fare quello che vogliono e quando lo vogliono!

I Sagittario, infatti, sono capaci di stupirci per questo loro tratto caratteriale che, spesso e volentieri, nascondono fino a quando possono.

Per quanto sembrino sempre amichevoli e bendisposti, infatti, i Sagittario sono persone che possono far vedere un lato veramente duro della loro personalità.

Non solo i Sagittario non hanno bisogno di nessuno ma non vogliono neanche che nessuno abbia bisogno di loro!

Potete piangere e disperarvi per ore: i Sagittario faranno sempre spallucce e torneranno alla loro vita di tutti i giorni in men che non si dica!

