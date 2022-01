Il tuo partner ha lo stesso segno del tuo ex? Non è una coincidenza

Gli astri ci spiegano la ragione dietro la quale tendiamo a scegliere come partner sempre una persona appartenente ad uno specifico segno.

Inizi a frequentare una persona, ti piace, decidi di voler approfondire il vostro rapporto poi scopri il suo segno zodiacale. Che coincidenza! ha lo stesso segno del tuo ex, e del ragazzo che frequentavi prima del tuo ex.

Pensi davvero che si tratti di una coincidenza? Scegliere delle persone per intraprendere una relazione e scoprire che appartengono sempre allo stesso segno è un evento troppo speciale per essere una coincidenza. Gli astri ci confermano che dietro questa scelta apparentemente casuale si nasconde un nostro desiderio profondo. Ecco cosa indica se scegli come partner sempre lo stesso segno. I tuoi desideri cambiano in base ai segni scelti.

I tuoi partner appartengono sempre allo stesso segno? Non è un caso

Il segno zodiacale del tuo partner è una costante? Se il tuo partner attuale ha lo stesso segno del tuo ex e molti dei ragazzi con i quali hai avuto una frequentazione sappi che non è affatto un caso. Secondo gli astri ci troviamo di fronte ad una situazione particolare in cui fai delle richieste specifiche all’Universo.

Ecco cosa significa se incontri regolarmente un Ariete, un Toro, un gemelli e così via..

Ariete

Se incontri regolarmente l’Ariete, significa che sei affascinato dalla sua forza e dalla sua determinazione. Sai che la vita è breve e vorresti essere altrettanto bravo a viverla intensamente come fa questo segno. L’incontro ricorrente con un Ariete indica che non stai lottando come dovresti in questa vita per ciò che vuoi veramente. Sei troppo passiva.

Toro

Se è del segno del Toro il tuo partner solitamente significa che non riesci ad avere autocontrollo e lasci che siano gli altri a guidarti e a spingerti nella direzione in cui vogliono. L’incontro ricorrente con questo segno indica che necessiti di avere maggiore determinazione.

Gemelli

Se incontri sempre un gemelli è perchè ammiri il suo essere laborioso. Spesso ti senti come se non stessi concludendo nulla o come se andassi sempre nella stessa direzione nella tua vita. Il Gemelli ti insegna a ribaltare quella fase di improduttività in cui finisci per cadere e ti mostra come fare ad essere più produttivo.

Cancro

Incontrare frequentemente un Cancro a livello sentimentale significa che in fondo vorresti consolidare al terreno le tue radici ed essere più presente per la tua famiglia. Il Cancro è un segno che ama molto la vita familiare e si prodiga molto per la sua famiglia. Inoltre il Cancro è un segno positivo e molto stimolante. Questo segno riesce a sovvertire ogni difficoltà e a trovare il modo di trasformarla in azione, in soluzione attraverso piani logici elaborati metodicamente.

Leone

Se il segno del Leone è il segno ricorrente dei tuoi partner significa che hai bisogno di movimento, cambiamento, novità. Il Leone è un segno eccentrico, vitale, ama le sfide e farsi ammirare. Brama successo e sa come ottenerlo. Incontrare frequentemente un Leone significa voler imparare a godersi la vita e a trarre beneficio dalla sua bellezza.

Vergine

La Vergine è un segno preciso, rigoroso, ha molta cura di se. Se i tuoi partner hanno questo segno è chiaramente perché hai bisogno di sorridere. Questo segno sa essere molto divertente e i suoi piani lo rendono molto saggio, con lui ci si sente al sicuro.

Bilancia

Gli incontri ricorrenti con la Bilancia servono ad insegnarti ad essere più gentile. Il contatto con questo segno ti stimola ad uscire dal tuo letargo sentimentale e non, e a perseverare per raggiungere i tuoi obiettivi.

Scorpione

Incontri frequenti con gli Scorpioni significano che necessiti di mettere un punto e andare a capo nella tua vita. Arriva sempre il momento in cui la cosa i cui hai più bisogno in assoluto è la pace e la tranquillità e questo segno può insegnarti come fare ad essere più gentile con te stesso.

Sagittario

Incontri spesso un Sagittario? Sai che si tratta del segno più libero e girovago di tutti? Se capita spesso nella tua vita è perchè hai bisogno di divertirti. E’ il momento di fare qualcosa che ti renda felice, fai tanto per gli altri ma non pensi mai a te. E’ tempo di cambiare tutto.

Capricorno

Il Capricorno è un segno che si da tanto da fare. Professionalmente non esiste nessuno che si impegna come lui. Il Lavoro nobilita la sua anima. Sempre produttivo e motivato, se incontri sempre questo segno è perché ogni tanto ti perdi e hai bisogno di ritrovare te stesso e rimetterti in carreggiata.

Acquario

L’Acquario è un segno che guarda sempre avanti. E’ all’avanguardia sempre al futuro e non si volta mai verso il passato. Ovviamente questa è una scelta rischiosa, il passato lo si conosce bene mentre il futuro è molto imprevedibile. Se incontri sempre un Acquario è pechè hai bisogno di spezzare le tue catene e di voltare pagina e non farti condizionare dal passato.

Pesci

Se continui a incontrare un Pesci è perché l’Universo ti sta lanciando un messaggio preciso: devi trascorrere più tempo con la famiglia e gli amici e goderti quel tipo di rassicurazione che solo un rapporto con una persona cara può offrire.