Perché la Royal Family obbligò Meghan Markle a lasciare il suo lavoro?

Per Meghan Markle il lavoro di attrice aveva rappresentato tutto fino a quel momento. Nel 2018 però dovette chiudere con Hollywood, e non fu una scelta spontanea.

Quando Meghan Markle incontro per la prima volta il Principe Harry era un’attrice ambiziosa ed affermata. La serie Suits (attualmente disponibile su Netflix) è andata avanti per oltre un decennio, e il suo personaggio, Rachel, era tra i più amati.

Meghan non ha mai nascosto di essere una donna particolarmente ambiziosa. Il suo sogno nel cassetto era sempre stato quello di diventare una stella di prima grandezza.

Le cose cambiarono nel 2017 quando, dopo aver incontrato Harry e dopo aver visto scattare un vero e proprio colpo di fulmine, Meghan cominciò progressivamente ad abbandonare l’attività di attrice.

Dopo pochi mesi di relazione Harry e Meghan decisero di convolare a nozze. Per farlo fu necessario rispettare alla lettera la complicata procedura prevista dalla Famiglia per accogliere una persona non nobile all’interno della propria cerchia.

Harry e Meghan si fidanzarono ufficialmente, Meghan cominciò ad apparire insieme alla Famiglia Reale e, infine, nel Maggio 2018, i due si sposarono ricevendo in dono dalla Regina il titolo di Duchi di Sussex.

A quel punto però Meghan aveva già completamente rinunciato a qualsiasi attività lavorativa e lo aveva fatto in maniera estremamente consapevole, per quanto dolorosa.

Perché Meghan Markle abbandonò il lavoro? Fu la Regina a imporlo?

Quando Meghan Markle entrò ufficialmente nella Famiglia Reale non era la prima non nobile a sposare un Principe. Kate Middleton, moglie di William, è infatti di origini borghesi e non ha una goccia di sangue nobile nelle vene.

La differenza fondamentale tra la storia di Kate Middleton e quella di Meghan Markle sta nell’età che avevano nel momento in cui hanno cominciato a frequentare uno dei figli di Diana.

Come sanno tutti, Kate Middleton e William si sono conosciuti all’Università. Erano addirittura compagni di appartamento (insieme ad altri studenti) e quindi si sono conosciuti quando erano ancora molto giovani, facendo insieme un lunghissimo percorso di vita.

Anche se Kate Middleton ha regolarmente preso la laurea, si può dire che non abbia mai avuto il tempo e il modo di entrare pienamente nel mondo del lavoro “normale”. La futura Regina d’Inghilterra, infatti, ha lavorato brevemente nell’azienda del padre, ma nulla di più.

Nel momento in cui è stato annunciato il fidanzamento con William Kate ha abbracciato completamente la vita da Duchessa, ma in realtà non ha lasciato molto alle proprie spalle.

Quando Meghan Markle ha incontrato il Principe Harry era una donna matura, con un passato sentimentale e lavorativo molto ingombrante.

LEGGI ANCHE -> Megham Markle trattò malissimo (anche) il suo ex marito

Questo significa che la sua rinuncia a tutte le prospettive lavorative è stata molto sofferta, eppure si è trovata costretta a farlo.

Il motivo risiede nel ruolo che Meghan avrebbe ricoperto all’interno della Famiglia Reale. Quando Harry ha incontrato Meghan faceva parte del ristrettissimo numero di Reali considerati “reali anziani” o “working royals”.

Si tratta dei membri della famiglia Mountbatten – Windsor che percepiscono un reddito di mantenimento dallo Stato. In cambio del mantenimento delle ricchissime residenze reali e di un sostanzioso “stipendio”, questi Reali hanno il dovere di servire la Corona a tempo pieno, cioè di aiutare Sua Maestà a regnare sul Paese.

Si tratta di un lavoro davvero molto impegnativo che non può essere associato ad altri impieghi. Quando Meghan sposò Harry non stava solo sposando l’uomo che amava, ma anche un uomo cresciuto ed educato per servire il suo Paese al massimo delle sue possibilità.

Per questo motivo Megan non avrebbe potuto continuare a lavorare. Essere Duchessa di Sussex è un lavoro a tempo pieno, con impegni, obblighi e scadenze da rispettare. Meghan non avrebbe potuto mettere da parte i propri obblighi con la Corona per andare a recitare sul set di un film. Sarebbe stato inaccettabile!

Molti hanno pensato che a essere “scomodo” per la Corona d’Inghilterra fosse il lavoro di Meghan, come se la Regina trovasse “sconveniente” avere un’attrice nella Famiglia Reale. Le cose non stanno affatto così: anche se Meghan fosse stata una maestra d’asilo come Diana avrebbe dovuto licenziarsi (esattamente come fece lei).

Con la morte del Principe Filippo, la fuoriuscita di Harry e Meghan dalle fila dei Working Royals e l’allontanamento del Principe Andrea, la Regina è sempre più sola. La sua squadra di si è andata assottigliando, quindi Elisabetta ha dovuto correre ai ripari.

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it!

La Regina ha quindi chiesto a suo figlio Edoardo (identico a Carlo) e alla sua (bellissima) moglie Sophie di entrare a far parte dei Reali di rango più alto.