Le donne di questi segni hanno grazia e femminilità innate

Gli astri ci rivelano a quale segno zodiacale appartengono le donne più graziose e femminili dello zodiaco.

Ci sono donne che hanno una femminilità innata e la grazia delle modelle. Secondo gli astri l’appartenenza astrologica incide fortemente su questo tratto. Ecco di quale segno sono le donne più femminili e aggraziate dello zodiaco.

Gli astrologi riescono a tirare fuori i tratti più intimi della personalità di ciascun segno zodiacale. Alcuni segni zodiacali nascono con un fascino ed una bellezza innata, altri sono prestanti fisicamente e altri ancora hanno qualità intellettuali particolari. Oggi vi sveliamo quali sono i segni delle donne che hanno la grazia delle modelle.

A quali donne dello zodiaco appartengono i corpi più aggraziati?

Sagittario

Fateci caso, le donne nate sotto il segno del Sagittario sono spesso magre. Hanno un corpo esile ed aggraziato eppure non lo mettono in mostra. Potrebbero camminare ondeggiando ma lei non ama pavoneggiarsi. Sa di essere bella e attraente, ma non ama mettersi in mostra.

Cancro

La donna nata sotto il segno del Cancro possiede una innata femminilità. Al di la della fisicità del suo corpo lei sprigiona femminilità da ogni poro della pelle. Il suo corpo risulta sempre attraente, sarà per la fluidità dei suoi movimenti.

Bilancia

Le donne della Bilancia sono molto belle, sia dentro che fuori. I loro lineamenti dolci uniti alla loro serenità d’animo le rendono irresistibili. Questa grazia le rende enormemente attraenti. Fisicamente la donna Bilancia è alta e esile.

Capricorno

La donna Capricorno potrebbe tranquillamente partecipare a delle sfilate di moda. Le donne del Capricorno posseggono una buona postura, non piega le spalle e si siede sempre in modo aggraziato. I suoi modi non dipendono dal volersi mettere in mostra ma lo fa perchè ama fare le cose per bene, correttamente.

Ariete

L’Ariete è un segno iperattivo, sempre in movimento ne deriva che le donne di questo segno abbiano spesso un corpo scolpito. Oltre alla bellezza posseggono grande forza fisica. Queste donne sono molto atletiche per natura inoltre si sforzano di apparire sempre in forma e sempre al meglio. Impossibile non notarle, la loro bellezza è disarmante.

Scorpione

La donna Scorpione deve il suo fascino al suo essere caratterialmente misteriosa ed introspettiva e fisicamente molto audace. Sa di possedere un bel corpo e lo mette in mostra per ottenere apprezzamenti. Per la sua immagine è disposta a tutto, mette in risalto la sua bellezza con ogni mezzo. I suoi capelli saranno sempre perfetti e freschi di acconciatura e i suoi abiti griffati e abbinati.

L’astrologia si basa su interpretazioni delle stelle e non si avvale di fatti scientifici per cui sentitevi liberi di credere o meno a queste previsioni.