Alessia Macari, ex volto di Avanti un Altro, ha vissuto un’esperienza davvero traumatica il giorno del parto della figlia Neveah. Ecco cosa ha dovuto affrontare.

Il racconto a cuore aperto di Alessia Macari

La bella Alessia Macari ha contratto il Covid prima di partorire ed è stata quindi costretta a dare alla luce la figlia Neveah da sola: “Ero sola, non ho visto la bambina per 4 giorni”, ha raccontato sul suo account Instagram.

La Macari ha diffuso su Instagram la notizia di aver contratto il Covid il giorno prima di essere ricoverata in ospedale per partorire, nonostante tutte le precauzioni prese. Ha quindi dovuto affrontare il parto in totale solitudine, senza nemmeno l’appoggio del marito (Oliver Kragl), anche lui in quarantena per aver contratto il COVID.

Alessia ha poi raccontato nel dettaglio i momenti terribili a cui ha dovuto far fronte per dare alla luce la figlia, nata (per fortuna) negativa.

“Ragazzi vi scrivo con tanta sofferenza ma anche tanta, tantissima felicità”, ha esordito la showgirl. “Il giorno prima di essere ricoverata sia io che Olli siamo risultati positivi al Covid-19 nonostante, ci tengo a sottolinearlo, da sempre abbiamo osservato scrupolosamente tutte le precauzioni compresa la vaccinazione”. E ha continuato:

“Sono stata quindi costretta a partorire completamente da sola, senza mio marito. La bambina è negativa, ma è stata comunque trasferita in un altro reparto e io non l’ho potute vedere per 4 giorni, tempo che mi è sembrato un’eternità”.

Dopo l’esperienza traumatica vissuta, Alessia ha voluto esortare i suoi fan a vaccinarsi, in modo da evitare le forme più aggressive della malattia.

“Chiunque abbia provato la gioia di essere madre credo possa capire il mio stato d’animo. All’interno del reparto Covid ho vissuto dei momenti davvero difficili che credo non dimenticherà mai. L’isolamento mi ha messo a dura prova. Con queste mie parole voglio esortare chi ancora non avesse provveduto a vaccinarsi.”

“È davvero importante per noi stessi e per la comunità sociale a cui apparteniamo. con queste mie parole voglio esortare chi ancora non avesse provveduto a vaccinarsi. È davvero importante per noi stessi e per la comunità sociale a cui apparteniamo”, ha concluso.