Test dell’intesa intima: scopri quanta passione è rimasta nel vostro rapporto

Oggi abbiamo deciso di proporti il test dell’intesa intima: se vuoi sapere quanta passione è rimasta nel tuo rapporto, non ti resta che provare questo test insieme a noi!

Tutti vorremo avere uno strumento magico per capire qual è davvero la situazione (a livello intimo) con il nostro partner.

Ci desidera ancora, davvero? E noi, abbiamo ancora desiderio oppure la nostra relazione si sta piano piano spegnendo?

Abbiamo tutti bisogno di rassicurazioni e conferme su questo argomento: per questo motivo, il nostro test di coppia di oggi ci aiuterà a navigare nel mondo dell’affinità sotto le lenzuola. Ti va di provarlo?

Test dell’intesa intima: scegli una combinazione di colori e scopri quanto siete affiatati

Tu ed il tuo partner avete una buona intesa intima o, piano piano, la state perdendo?

Capita a tutti e a volte anche in più momenti all’interno della stessa relazione, di sperimentare delle “variazioni” nella vita intima.

Ci sono mesi in cui non potete fare a meno di stare sempre insieme e mesi… in cui non vi toccate per niente!

Ma perché succede e come fare a capire se c’è veramente un problema? La risposta alla prima domanda è che l’intimità non è qualcosa di definito e standard. Cambia nel tempo, insieme a noi e alla nostra vita! Alla seconda domanda possiamo rispondere solo con il test dell’intesa intima: scegli il globo che vi rappresenta di più e cerchiamo di capire a che punto siete!

primo globo rosa, viola e lilla: questi tre colori sono collegati strettamente all’idea di amore, sia intellettuale che fisico e sensuale.

Evidentemente, nella tua relazione, tutto va bene e dal punto di vista dell’intimità siete particolarmente affiatati. Il lilla solo potrebbe significare che avete una connessione particolare per quanto riguarda la mente. Siete razionalmente connessi, sapete di essere perfetti l’uno per l’altra e forse proprio per questo la vostra intesa sotto le coperte è al top!

secondo globo rosso, giallo e rosso : i colori da cui sei stato attratto ci indicano una situazione decisamente particolare.

Il rosso , infatti, è il colore della passione e del vigore : questo potrebbe voler dire che la vostra intesa intima è florida come non mai! Il giallo , però, è un colore che viene spesso associato alla gelosia ed alla pazzia : che ci sia forse qualcosa di “strano” che vi lega?

No, non vogliamo dire che il tuo partner ti tradisca o che lo stia facendo tu: intendiamo dire che il vero motivo per cui la vostra intesa intima è oggi così buona è che siete entrambi “ mossi ” dalla paura del tradimento o da una relazione particolarmente piena di drammi e colpi di scena. Questo idillio sotto le coperte non può durare se non c’è una connessione mentale !

C’è tanto altro in una vita di coppia e spesso lasciate che sia il resto a prendere il sopravvento! Siete calmi e posati, vi amate ma con poca passione. Probabilmente si tratta di un periodo: sapete benissimo che il futuro vi vedrà ancora insieme ed avete tempo per risolvere i vostri problemi!

quarto globo giallo, verde e blu: verde e blu sono due colori che ci parlano di amore… estremamente puro.

Tra di voi c’è qualcosa che non va, simboleggiato anche dal giallo che è un colore legato alla gelosia ed all’invidia, come dicevamo anche sopra.

Più che un problema di letto, il vostro è un problema di relazione. Avete problemi che non riuscite a risolvere o che non volete neanche ammettere di avere. Vi amate in maniera profonda ma forse non più romantica: qui è tutto il problema! Anche volendovi molto bene, non riuscite a capire che forse è il caso di finirla qui. Certo, tutto potrebbe sempre cambiare ma la tua scelta, nel test dell’intesa intima, ci dice che qualcosa non va!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.