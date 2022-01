Test: quale colore ti attrae di più in questa immagine? Ecco cosa cambia

Il test di oggi ti rivela aspetta insoliti della tua personalità. Guarda l’immagine e dimmi quale colore ti attrae di più.

Guarda questa foto e prova ad immaginare cosa potrebbe rivelare di te. In effetti ogni nostra scelta, preferenza e fonte di attrazione è fortemente legata al nostro inconscio e racconta aspetti della nostra personalità.

Come avrai notato in questa immagine fondamentalmente predominano due tonalità, azzurro e rosa. Quale di questi due colori ti attrae di più? Questo azzurro è molto intenso, dona al cielo una certa limpidità e diventa più scuro e tendente al viola sulla linea dell’orizzonte. Il rosa delle nuvole dona a questo cielo al tramonto un tocco magico. Combinati insieme queste due immagini rendono questa fotografia un vero incanto. Tu dovrai scegliere un colore tra questi due per scoprire alcune caratteristiche nascoste della tua personalità.

Test: dimmi che colore ti attrae nell’immagine e ti dirò qualcosa di insolito sulla tua personalità

Hai osservato attentamente questa immagine concentrandoti sulle sensazioni che ti dona ciascun colore? Ebbene non ti resta che leggere il profilo corrispondente alla tua scelta per capire chi sei veramente e in quale direzione vorresti andare.

Se ti attira più il blu:

Se la tua scelta è caduta sul blu significa che sei una persona impulsiva e imprevedibile. Spesso l’azione precede il ragionamento. Il tuo intuito non sempre ti inganna e la tua spontaneità ti fa percepire come una persona piena di energia e di ottimismo piuttosto che come una persona sconsiderata. Hai una mente aperta, ami metterti sempre in gioco, affrontare sfide nuove e sovvertire la routine. La tua vita è piena di sorprese, ogni giorno capita qualcosa di inaspettato, potrebbero essere anche rischi o problemi, ma va bene così. Una vita noiosa per te è priva di senso. Chi ti conosce sa che ami viaggiare e che di te ogni tanto si perde ogni traccia. Sei una persona particolare, ti comporti in modo irrazionale a volte e sei molto lunatica. Hai una pulsante vena artistica. Impossibile non tenerti nel cuore, i tuoi modi di essere ti rendono una persona unica e molto amata.

Se sei attratto dalle tonalità di rosa:

Le persone che sono attratte da questa tonalità sono positive, allegre, ottimiste. Sai sempre come sostenere gli altri e come aiutarli a superare ogni difficoltà. Trovi le parole giuste in ogni occasione. Sei molto empatica, compassionevole e comprensiva. Queste qualità ti rendono un’ amica speciale, la migliore desiderabile.

Ti hanno affascinato entrambi i colori nella stessa misura:

Se entrambe le tonalità ti attraggono tanto da non riuscire a scegliere tra loro significa che sei una persona dolce e amorevole. Ami la tranquillità e la pace, non sei mai impulsiva, prima di agire pensi attentamente alle conseguenze delle tue azioni. Gli altri per te sono libri aperti, tu vedi nel profondo della loro anima e li comprendi. Allo stesso tempo sei introspettivo e misterioso e per gli altri capire te è davvero un’impresa. Sei una persona enigmatica e decifrarti è davvero impossibile.

Vi ricordiamo che questo test ha la finalità di intrattenervi e non fornisce una diagnosi clinica.