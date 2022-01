Sei uno di quei segni zodiacali che piange sempre? Scoprilo subito

Scopriamo subito la classifica dei segni zodiacali che piangono sempre: speriamo il tuo segno non sia tra i primi cinque, no?

Ebbene sì, oggi abbiamo deciso di occuparci di una classifica dell’oroscopo che sarà vista in maniera quantomeno controversa.

Ci vogliamo occupare, infatti, di tutti quei segni che hanno veramente la lacrima facile e non riescono a fare a meno di piangere… ogni secondo!

Poco importa che si tratti della fine della relazione con l’uomo della loro vita o di un video carino di un gattino: le lacrime scorreranno sempre a fiumi per questi segni zodiacali!

Meglio sapere chi sono, no? Non vorrai mica avere a che fare con qualcuno che finisce pacchi su pacchi di fazzoletti!

I segni zodiacali che piangono sempre: scopriamo insieme la classifica dell’oroscopo di oggi

Appena ti diciamo la parola “lacrime” a te viene immediatamente in mente una persona specifica?

Bene (o, meglio, male) vuol dire che conosci benissimo uno di quei segni zodiacali che piangono sempre: non riescono proprio a trattenersi!

Questo a meno che, ovviamente, non sia tu la persona che si lascia andare alla lacrime di fronte a qualsiasi situazione.

Ti basta un video di militari che tornano a sorpresa a casa oppure un gattino che miagola per strada per sentire gli occhi che ti si inumidiscono.

Non lo fai appositamente ma è la tua natura: non riesci a trattenerti!

Scopriamo subito quali sono i cinque segni zodiacali che piangono sempre: chi non è in classifica è avvertito e chi lo è… potrà trovare nuovi spalle su cui piangere!

Scorpione: quinto posto

Voi penserete che è uno scherzo: come fanno gli Scorpione, così “cattivi” e posati a trovarsi nella classifica dei segni zodiacali che piangono sempre?

La verità è che questo è un segno che ha tantissimi sentimenti anche se, spesso, decide di non mostrarli. E proprio questo è il problema!

Gli Scorpione, infatti, a forza di non parlare quasi mai con nessuno, ignorando i propri sentimenti, finiscono spesso per piangere.

Dalla rabbia, dal nervosismo o dalla tristezza: facendo sempre finta di non provare questi sentimenti, prima o poi, il conto arriva… e gli Scorpione lo pagano sempre in lacrime!

LEGGI ANCHE –> Fai attenzione ai segni più ambigui: da loro non saprai mai la verità

Vergine: quarto posto

Anche i nati sotto il segno della Vergine ci sorprendono con la loro apparizione nella classifica dei segni zodiacali che piangono sempre.

Ma è davvero vero che la Vergine piange appena può? Beh, la risposta è sì e anche con grande scorno della Vergine!

I nati sotto questo segno, infatti, tendono ad avere la lacrima facile soprattutto quando sono nervosi.

Il loro pianto, spesso, è lo sfogo emotivo che non hanno potuto esplicitare in nessun’altra maniera e la Vergine finisce per piangere di fronte a tutti e con imbarazzo totale!

Ariete: terzo posto

Al terzo posto della nostra classifica di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Ariete. Gli Ariete, infatti, sono un mix piuttosto particolare di persone molto insicure… e persone molto indipendenti!

Abituati ad avere quello che vogliono quando lo vogliono, i nati sotto il segno dell’Ariete si infilano spesso in situazioni complicate.

Le lacrime sono il contorno della loro vita: piangono al telefono, per strada, mentre guidano la macchina e anche al lavoro.

Di certo non sono contenti di sfogarsi in questa maniera ma non conoscono un altro modo. (Affrontare i loro problemi, ad esempio, potrebbe essere un buon inizio). Cari Ariete, che ne dite di smettere di fare del gossip e parlare semplicemente di come vi sentite?

LEGGI ANCHE –> Lui è tra i segni che preferiscono l’aspetto fisico all’intelligenza?

Pesci: secondo posto

Gentili, un poco manipolatori e altamente sensibili: i nati sotto il segno dei Pesci hanno gli occhi sempre pieni di lacrime, potete giurarci!

Ai Pesci, infatti, piace piangere perché sanno bene che cosa comporta: attenzione ed affetto da parte delle altre persone!

Per quanto piangano spesso, i Pesci fanno però molta attenzione a farvi vedere solo un certo tipo di lacrime.

Sono capacissimi di mettersi a piangere di punto in bianco perché ormai sanno provocarsi le lacrime a comando: vogliono semplicemente avere la vostra attenzione!

Per quanto sia vero che i Pesci sono estremamente sensibili, fate attenzione con le loro lacrime. Non sono sempre sincere e spesso sono pensate per manipolarvi!

LEGGI ANCHE –> Scopri quali sono i segni che si offendono per tutto (e poi evitali!)

Cancro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che piangono sempre

Cari Cancro, è inutile offendersi o… beh, mettersi a piangere. Sapete benissimo di essere voi il segno che piange più di tutti nello zodiaco: non è il caso di fare una scenata!

I nati sotto il segno del Cancro, infatti, sono persone particolarmente tendenti alle lacrime e possono piangere per qualsiasi motivo.

Felicità, tristezza, commozione: qualsiasi sentimento i Cancro provano, riusciranno ad esprimerlo solo in una maniera. Tra le lacrime!

Ai Cancro non importa farsi vedere piangenti: dopotutto, per loro, le lacrime sono un metodo veramente valido per poter sfogare le proprie emozioni!

Anzi, ai Cancro sembra incredibile che ci siano persone che non piangono mai e quando lo scoprono fanno di tutto per capire come aiutarle a piangere.

Con il loro cuore sempre pronto a sanguinare, i nati sotto il segno del Cancro si meritano il titolo di segno zodiacale che piange più di tutti: non sono neanche offesi a riguardo!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.